Помощник президента о Зангезурском коридоре

Армения должна предоставить Азербайджану надежные гарантии обеспечения беспрепятственного транспортного передвижения по Зангезурскому коридору между его основной территорией и Нахчываном, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям, Эльчин Амирбеков, отвечая на вопросы директора Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США Майкла Дорана и старшего научного сотрудника института Хадсона Люка Коффи.

"Что касается Зангезурского коридора, то армяне неверно истолковали наше понимание того, что для нас означает этот коридор", - заявил Амирбеков, отметив, что азербайджанская сторона не претендует на эти территории и признает их суверенной территорией Армении.

"Другой вопрос, как они обеспечат его безопасность. Это отдельный вопрос, потому что в соответствии с трехсторонним заявлением о прекращении огня, безопасность передвижения будет обеспечиваться российскими пограничниками. Теперь, похоже, Армения переосмысливает это обязательство, поскольку их больше не устраивает эта роль, отведенная русским", - добавил он.