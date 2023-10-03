Турция: Азербайджан освободил Карабах, вот Франция и бесится

Размещение изображения горы Агрыдаг в соцсети X министром иностранных дел Франции Катрин Колонна во время визита в Ереван - очень большая ошибка, сказал на пресс-конференции представитель партии Справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик.

Он отметил, что это признак отчаяния и беспокойства из-за того, что Азербайджан освободил Карабах:

«Этот пост должен быть удален! Использование изображения горы Агрыдаг таким образом является большой дипломатической ошибкой».