Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 20:35

После поражения в 44-дневной войне премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от требований по Карабаху, а также от признания событий 1915 года «геноцидом». Кроме того, решив резко дистанцироваться от России, он выбрал линию сближения с Западом путем достижения мира с Азербайджаном и Турцией. Об этом говорится в статье, опубликованной выходящим в Лондоне англоязычным изданием Al-Monitor, специализирующемся на Ближнем Востоке. Амберин Заман, сотрудница Al-Monitor, решившая после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом проанализировать события в регионе, поговорила с армянскими и зарубежными экспертами, а также ознакомилась с мнением жителей Еревана.

Как пишет автор, неудачи России в Украине в определенном смысле развязали Пашиняну руки. В частности, премьер-министр Армении углубил отношения с США в области безопасности, причем процесс этот происходил даже в начале последних боев в Карабахе, когда Армения проводила совместные с Соединенными Штатами военные учения. Впрочем, по словам Амберин Заман, отношения в области безопасности – всего лишь видимая сторона армяно-американских связей. «За кулисами происходит гораздо больше», — цитирует журналистка высокопоставленного армянского чиновника, попросившего не называть его имени. Заман напомнила о словах Пашиняна, намекнувшего в мае, что Армения может выйти из ОДКБ, а также о сентябрьском вояже супруги армянского премьер-министра в Украину. «Фотографии, на которых Анна Акопян позирует вместе с президентом Владимиром Зеленским и его супругой Еленой, вряд ли поднимут настроение Владимиру Путину», - считает автор публикации, добавляя, что недавняя ратификация Арменией Римского статута Гаагского международного уголовного суда (МУС), которую пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже назвал «крайне враждебным шагом», подняла уровень напряженности в отношениях Еревана и Москвы на самый критический.

Как пишет Амберин Заман, вряд ли можно считать совпадением тот факт, что именно в день ратификации Арменией Римского статута глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж согласился на сделку по поставке французской техники для армянских военнослужащих. Но к чему может привести сближение Армении с Западом? И действительно ли существует угроза военно-политическому присутствию России в этой стране? Беньямин Погосян, глава Центра исследований политических и экономических стратегий в Ереване, рассказал Al-Monitor, что упразднение «республики» в Карабахе устраняет главное препятствие на пути достижения мира между Азербайджаном и Арменией, а также между Турцией и Арменией. Следовательно, российским пограничным войскам больше не нужно оставаться на позициях вдоль границы Армении, чтобы её защитить. «С точки зрения США, это беспроигрышный вариант», — подчеркнул Погосян в интервью Al-Monitor.

Издание пишет, что подавляющее большинство армян, которые обвиняют Россию в «предательстве» их страны в Карабахе, приветствовало бы уход российских войск из Армении. Олеся Вартанян, главный аналитик по Южному Кавказу Международной кризисной группы, считает, что «россияне потеряли армянское общество», что, по ее словам, может привести к кардинальным изменениям в регионе. Западные наблюдатели подтверждают, что усилившиеся в Армении антироссийские настроения работают сейчас на Пашиняна, хотя у армянского премьера все еще хватает противников. «Идея о том, что Армения может так легко отделиться от России, несколько наивна, - сказал один из собеседников Al-Monitor. - Начнем с того, что 40 процентов экспорта Армении идет в Россию, а российские госпредприятия контролируют 90 процентов энергетических мощностей Армении».