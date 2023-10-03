Россия развязала руки Пашиняну. Но вмешается ли Вашингтон? наш обзор
После поражения в 44-дневной войне премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от требований по Карабаху, а также от признания событий 1915 года «геноцидом». Кроме того, решив резко дистанцироваться от России, он выбрал линию сближения с Западом путем достижения мира с Азербайджаном и Турцией. Об этом говорится в статье, опубликованной выходящим в Лондоне англоязычным изданием Al-Monitor, специализирующемся на Ближнем Востоке.
Амберин Заман, сотрудница Al-Monitor, решившая после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом проанализировать события в регионе, поговорила с армянскими и зарубежными экспертами, а также ознакомилась с мнением жителей Еревана.
Как пишет автор, неудачи России в Украине в определенном смысле развязали Пашиняну руки. В частности, премьер-министр Армении углубил отношения с США в области безопасности, причем процесс этот происходил даже в начале последних боев в Карабахе, когда Армения проводила совместные с Соединенными Штатами военные учения. Впрочем, по словам Амберин Заман, отношения в области безопасности – всего лишь видимая сторона армяно-американских связей.
«За кулисами происходит гораздо больше», — цитирует журналистка высокопоставленного армянского чиновника, попросившего не называть его имени.
Заман напомнила о словах Пашиняна, намекнувшего в мае, что Армения может выйти из ОДКБ, а также о сентябрьском вояже супруги армянского премьер-министра в Украину.
«Фотографии, на которых Анна Акопян позирует вместе с президентом Владимиром Зеленским и его супругой Еленой, вряд ли поднимут настроение Владимиру Путину», - считает автор публикации, добавляя, что недавняя ратификация Арменией Римского статута Гаагского международного уголовного суда (МУС), которую пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже назвал «крайне враждебным шагом», подняла уровень напряженности в отношениях Еревана и Москвы на самый критический.
Как пишет Амберин Заман, вряд ли можно считать совпадением тот факт, что именно в день ратификации Арменией Римского статута глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж согласился на сделку по поставке французской техники для армянских военнослужащих.
Но к чему может привести сближение Армении с Западом? И действительно ли существует угроза военно-политическому присутствию России в этой стране?
Беньямин Погосян, глава Центра исследований политических и экономических стратегий в Ереване, рассказал Al-Monitor, что упразднение «республики» в Карабахе устраняет главное препятствие на пути достижения мира между Азербайджаном и Арменией, а также между Турцией и Арменией. Следовательно, российским пограничным войскам больше не нужно оставаться на позициях вдоль границы Армении, чтобы её защитить.
«С точки зрения США, это беспроигрышный вариант», — подчеркнул Погосян в интервью Al-Monitor.
Издание пишет, что подавляющее большинство армян, которые обвиняют Россию в «предательстве» их страны в Карабахе, приветствовало бы уход российских войск из Армении.
Олеся Вартанян, главный аналитик по Южному Кавказу Международной кризисной группы, считает, что «россияне потеряли армянское общество», что, по ее словам, может привести к кардинальным изменениям в регионе.
Западные наблюдатели подтверждают, что усилившиеся в Армении антироссийские настроения работают сейчас на Пашиняна, хотя у армянского премьера все еще хватает противников.
«Идея о том, что Армения может так легко отделиться от России, несколько наивна, - сказал один из собеседников Al-Monitor. - Начнем с того, что 40 процентов экспорта Армении идет в Россию, а российские госпредприятия контролируют 90 процентов энергетических мощностей Армении».
С этим, по словам автора публикации, согласны многие представители армянской диаспоры, особенно сторонники жесткой линии во влиятельной «Армянской революционной федерации», выступающей за дружбу с Россией.
«Они называют Пашиняна «турком» и заявляют, что он сделает Армению вассалом Турции», - пишет Амберин Заман, добавляя, что одним из рисков для Пашиняна было бы решение начать из-за Зангезурского коридора новую региональную войну.
«Однажды мы можем проснуться и увидеть еще одну военную операцию в регионе и еще одно изменение ландшафта в регионе», - пророчит Олеся Вартанян.
Но смогут ли США или Евросоюз предотвратить развитие событий, при котором Россия решит осуществить в Армении государственный переворот, свергнуть Никола Пашиняна и посадить в кресло премьера своего человека?
«Они (США – ред.) ничего не сделали, когда Абдель Фаттах ас-Сиси захватил власть в Египте, - отвечает на вопрос Al-Monitor Фирдевс Робинсон, бывший редактор BBC по Кавказу и Центральной Азии. - Зачем же американцам действовать в интересах такой маленькой и менее важной страны, как Армения?».