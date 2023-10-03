США и Молдова проведут учения

В Молдове пройдут совместные с США военные учения «Aurochs Partner–2023». Как сообщает Минобороны Молдовы, учения пройдут с 25 по 31 октября в учебных центрах авиационного полка «Децебал» в Мэркулешть и мотострелковой бригады «Молдова» в Бельцах.

Учения, включающие в себя стрельбу пехоты и прыжки с парашютом, направлены на развитие возможностей и повышение уровня оперативной совместимости армий-участниц, а также внедрение на практике современных приемов, методов и процедур индивидуальной и коллективной военной подготовки, отмечается в сообщении.