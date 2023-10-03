Премьер Великобритании: Мужчина не может быть женщиной, а женщина - мужчиной

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, судя по всему, ввязался в очередной скандал, заявив, что «мужчина - это мужчина, а женщина - это женщина».

Говоря о том, как общество должно обращаться с трансгендерами, он заявил на ежегодной конференции своей партии: «Нас не следует запугивать, заставляя верить, что люди могут быть любого пола, какого захотят. Они не могут, мужчина - это мужчина, а женщина - это женщина, это просто здравый смысл», - цитирует Сунака Reuters.