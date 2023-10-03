Микаил Джаббаров на приеме у Бердымухамедова
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
«В рамках нашего визита в Туркменистан нас принял президент этой страны Сердар Бердымухамедов. Было отмечено развитие многосторонних отношений благодаря значению, придаваемому главами государств азербайджано-туркменским отношениям, основанным на дружбе и солидарности», - написал Джаббаров в соцсети Х.
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