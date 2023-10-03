Виталий Баласанян остался в Карабахе

После ареста экс-лидеров карабахских сепаратистов в армянском сегменте соцсетей поползли слухи, что бывший «секретарь совета безопасности» сепаратистского режима в Карабахе Виталий Баласанян задержан при попытке пересечь азербайджанский блокпост возле моста Хакари.

Как удалось уточнить армянским СМИ, Виталий Баласанян не пытался покинуть Карабах, он не задержан и находится в Карабахе.