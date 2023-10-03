Между Фондом развития образования и NEQSOL Holding подписан меморандум о сотрудничестве. Целью меморандума является налаживание сотрудничества по проектам, направленным на развитие системы образования, а также создание и реализация долгосрочной стипендиальной программы для девушек.

В мероприятии приняли участие руководитель аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли, председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов, руководитель азербайджанского офиса NEQSOL Holding Имран Ахмедзаде и другие гости.

Руководитель аппарата Министерства науки и образования Метин Керимли поблагодарил оба ведомства за шаг, предпринятый в рамках государственно-частного партнерства. М.Керимли отметил, что данное сотрудничество является важным примером продвижения социальных инвестиций в образование, выразив уверенность, что меморандум будет иметь успешные результаты, и что в будущем будут реализованы новые проекты.

В свою очередь председатель правления Фонда развития образования Э.Насибов отметил важность текущего сотрудничества и подчеркнул поощрение в рамках сотрудничества возможных инициатив, связанных с образованием девушек, а также партнерства между государством, университетами и частным сектором.

Глава азербайджанского офиса NEQSOL Holding И.Ахмедзаде, в свою очередь сообщил, что сфера образования и развитие человеческого капитала находятся в центре внимания холдинга, и в этом направлении уже реализован ряд проектов.

Следует отметить, что NEQSOL Holding — это международная группа компаний, работающая более чем в 10 странах мира в сфере энергетики, телекоммуникаций, высоких технологий и строительства.

Подробную информацию о стипендиальной программе для студенток на 2023-2024 учебный год можно получить, пройдя по ссылке: https://bit.ly/3LIXf3O.