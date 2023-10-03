О'Брайен будет курировать Азербайджан

Сенат США (верхняя палата Конгресса) утвердил назначение Джеймса О'Брайена помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

В обязанности помощника в том числе входит курация внешней политики США в отношении стран Южного Кавказа, РФ, Турции и Украины.

До своего назначения О'Брайен занимал должность главы Управления Госдепа по координации санкций, включая те, которые введены в отношении РФ из-за войны в Украине.