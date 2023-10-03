Напавшим на бакинский гипермаркет грозят длительные сроки

В связи с вооруженным инцидентом в гипермаркете «Браво», расположенном в Хатаинском районе Баку, начался судебный процесс в отношении обвиняемых Азера Мамедова, Даяната Гудратова, Ибрагима Ибрагимова, Сабухи Гурбанова, Бабека Искендерова и Ровшана Исмаилова.

Как сообщает haqqın.az, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова прокурор Орхан Кенгерли выступил с обвинительным заключением.

Судья отметил, что, если обвинения подтвердятся, обвиняемым грозит от 14 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Обвиняемые Азер Мамедов, Даянат Гудратов, Ибрагим Ибрагимов и Сабухи Гурбанов не признали себя виновными.

Остальные обвинямые - Ровшан Исмаилов и Бабек Искендеров также все отрицали. Если их действия будут доказаны судом, каждому грозит до 10 лет лишения свободы.

Судебный процесс продолжится 18 октября. На следующем процессе будут заслушаны показания обвиняемых.

Напомним, по информации Генпрокуратуры, в результате вооруженного нападения 4 марта на гипермаркет был убит сотрудник управления военизированной охраны Минтранспорта Руфат Гашимов и тяжело ранен сотрудник Unibank Самир Шейдаев.

Согласно заявлению, в ходе проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры совместных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что нападение организовали Ровшан Исмаилов, Даянат Гудратов, Азер Мамедов и Сабухи Гурбанов.

Оказавший сотрудникам полиции при задержании вооруженное сопротивление Ровшан Исмаилов был нейтрализован. Остальных арестовали, против них возбудили уголовные дела.

При осмотре квартиры, где скрывался Исмаилов, были обнаружены и изъяты около 17 тысяч манатов и более 20 тысяч долларов США, а также огнестрельное оружие — AKS Lancaster-03, пистолеты Макарова, Кольт и большое количество боеприпасов. У Даяната Гудратова обнаружили пистолет Blow TR 92D.