Гурбан Гурбанов ответил на провокационный вопрос шведского журналиста о Карабахе Haqqin.az из Гетеборга
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов провел пресс-конференцию на стадионе «Уллеви» в шведском Гетеборге, где завтра чемпион Азербайджана в матче 2-го тура Лиги Европы сыграет с «Хэккеном», передает корреспондент haqqin.az из Швеции.
«Завтра нас ждет очень важная игра, - говорит Гурбанов. - Мы это прекрасно понимаем. Пусть поражение «Хэккена» от «Байера» в 1-м туре со счетом 0:4 никого не обманывает. Мы проанализировали игру «Хэккена».
У команды свой стиль, она играет в комбинационный футбол, любит контролировать мяч. Мы должны быть очень внимательны. Верю, что наши футболисты смогут показать на поле самое лучшее.
Да, у нас большой опыт. Столько лет играем в групповом раунде еврокубков. Наша цель – развиваться. Иногда не использовали свои шансы. Порой, наоборот, реализовывали минимальные возможности. Хотим добиться еще большего в тех реалиях, которые у нас есть.
В чем секрет успеха «Карабаха»? Трудолюбие, действия руководства. Все трудились, не покладая рук. И сегодня мы видим плоды. Мы очень любим свою работу. Секрет успеха в этом. При этом не можем сказать, что мы добились слишком многого. Мы и довольны, и не довольны. Довольны, что есть стабильность. Недовольны, что порой не использовали свои шансы. Можно было добиться большего.
У нас нет такого, что мы обязательно должны выйти из группы или выйти в 1/8 финала. Цель – в любом турнире добиться лучшего.
В завтрашнем матче хотим набрать 3 очка. Хотя нас может устроить и очко. Но это станет известно в конце группового раунда».
Отвечая на вопрос о том, могут ли быть завтра провокации со стороны армян, Гурбанов сказал:
«Провокации были и не раз. Постоянно говорим об этом с футболистами. Мы представляем Азербайджан. «Карабах» всегда старался быть дисциплинированным. Не потому, что мы кого-то боимся. Просто соблюдаем спортивные принципы. На любую провокацию демонстрировали свою реакцию. Я смотрю на такие провокации как на трусость».
Шведский журналист издания Dagens Nyheter Йенс Литторин задал Гурбану Гурбанову несколько вопросов, в том числе и о ситуации в Карабахе. В частности, он спросил о покидающих регион армянах.
«Все знают, что там произошло, - отвечает главный тренер «Карабаха». - Все знают, что мы не могли жить на своей земле. Сегодня азербайджанцы возвращаются на свои земли. При этом всем, кто покидает Карабах, оказывается всяческая помощь, делается все для их комфорта. Их обеспечили едой и водой.
Возвращение наших территорий команду очень радует. Мы чувствуем себя лучше. Теперь мы спокойны. Карабах всегда был территорией Азербайджана».
После завершения пресс-конференции представители азербайджанских медиа подробно проинформировали Литторина о том, что на самом деле происходило все это время в Карабахе.