Главный тренер « Карабах а» Гурбан Гурбанов провел пресс-конференцию на стадионе «Уллеви» в шведском Гетеборге, где завтра чемпион Азербайджана в матче 2-го тура Лиги Европы сыграет с «Хэккеном», передает корреспондент haqqin.az из Швеции.

«Завтра нас ждет очень важная игра, - говорит Гурбанов. - Мы это прекрасно понимаем. Пусть поражение «Хэккена» от «Байера» в 1-м туре со счетом 0:4 никого не обманывает. Мы проанализировали игру «Хэккена».

У команды свой стиль, она играет в комбинационный футбол, любит контролировать мяч. Мы должны быть очень внимательны. Верю, что наши футболисты смогут показать на поле самое лучшее.

Да, у нас большой опыт. Столько лет играем в групповом раунде еврокубков. Наша цель – развиваться. Иногда не использовали свои шансы. Порой, наоборот, реализовывали минимальные возможности. Хотим добиться еще большего в тех реалиях, которые у нас есть.

В чем секрет успеха «Карабаха»? Трудолюбие, действия руководства. Все трудились, не покладая рук. И сегодня мы видим плоды. Мы очень любим свою работу. Секрет успеха в этом. При этом не можем сказать, что мы добились слишком многого. Мы и довольны, и не довольны. Довольны, что есть стабильность. Недовольны, что порой не использовали свои шансы. Можно было добиться большего.

У нас нет такого, что мы обязательно должны выйти из группы или выйти в 1/8 финала. Цель – в любом турнире добиться лучшего.

В завтрашнем матче хотим набрать 3 очка. Хотя нас может устроить и очко. Но это станет известно в конце группового раунда».

Отвечая на вопрос о том, могут ли быть завтра провокации со стороны армян, Гурбанов сказал:

«Провокации были и не раз. Постоянно говорим об этом с футболистами. Мы представляем Азербайджан. «Карабах» всегда старался быть дисциплинированным. Не потому, что мы кого-то боимся. Просто соблюдаем спортивные принципы. На любую провокацию демонстрировали свою реакцию. Я смотрю на такие провокации как на трусость».