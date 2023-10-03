Жену проармянского сенатора обвиняют в убийстве

Как пишет The New York Times, ДТП со смертельным исходом произошло в декабре 2018 года в городе Богота в штате Нью-Джерси, однако не привлекло внимания СМИ и не повлекло за собой никаких обвинений.

За рулем автомобиля находилась будущая жена сенатора Роберта Менендеса Надин Арсланян.

Позже она рассказала полицейским, что не заметила мужчину, вышедшего перед ней на дорогу, чтобы пересечь оживленную магистраль. В результате ДТП погиб 49-летний Ричард Кооп. По словам медицинского эксперта округа Берген, его тело было выброшено на обочину дороги и сильно изуродовано.

После короткого допроса полиция пришла к выводу, что Надин Арсланян (Менендес), которая находилась в машине одна, не виновна. Она была отпущена без повестки.

Некоторые факты, отмечает The New York Times, дают основание полагать, что данное преступление было замято полицией. Так, согласно полицейским отчетам, Надин Арсланян после ДТП не проходила тест на наркотики или алкоголь, и ей было разрешено покинуть место происшествия незадолго до того, как Р.Кооп был объявлен мертвым в ближайшей больнице.