Симоньян угрожает своим критикам

«Я ведь тоже умею писать. Заявления в том числе. Есть такая статья 306. Ложный донос называется. Правда, мне Боженька не велит так делать. Велит подставлять левую щеку. Я стараюсь. Вот и вы побойтесь Бога. На всякий случай», - заявила она, добавив, что уже написала заявление на «какого-то там помощника какого-то депутата».

Ранее помощник депутата Мосгордумы Николай Королёв обратился в Следком РФ и МВД «с требованием проанализировать высказывания гражданки и, наконец, привлечь её к административной или уголовной ответственности».

Затем депутат Госдумы России Мария Прусакова заявила, что Симоньян должна извиниться перед сибиряками за свои заявления.