Германия передает Украине системы ПВО

Берлин планирует поставить Киеву дополнительные системы ПВО для защиты экспорта украинского зерна. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Берлин рассчитывает направить Киеву одну дополнительную систему IRIS-T и более 10 зенитных самоходных установок Gepard.

Издание пишет, что Iris-T и Gepard будут обеспечивать прикрытие для грузов, следующих по судоходному коридору вдоль южного побережья Украины и устья Дуная.

Вооружение поступит в конце этого года.