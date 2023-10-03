Путин напомнил о сосуществовании с Азербайджаном

Президент России Владимир Путин на встрече главы государства с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» одобрил предложение учителя литературы из Астраханской области. Андрей Журбин предложил открыть в Астрахани, городах Азербайджана, Ирана, Туркменистана и Казахстана центры дружественных литератур, которые бы «занимались возведением культурных мостов через Каспий, экспортировать русскую культуру в дружественные страны».

«Каспий - наш общий дом с прикаспийскими государствами, все они для нас важны. Нас объединяет не только Каспийское море, но и общая культура, общее соседство многовековое, с некоторыми государствами - даже общее сосуществование в рамках единого государства, в рамках Советского Союза и еще Российской империи», - констатировал Путин.