Турецкие самолеты уничтожают цели в Ираке

Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли новые удары по объектам террористической организации РКК и ее ячеек на севере Ирака, говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

«В ходе проведенной 4 октября в 19:00 по местному времени операции ВВС были нанесены удары по объектам террористов РКК в регионах Метина, Гара, Хакурк, Кандиль и Асос на севере Ирака. Уничтожено 22 цели, в том числе укрытия, пещеры, склады», - сообщило ведомство.

Подчеркивается, что на указанных объектах находились функционеры командного уровня.