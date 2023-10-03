Кадыров вступился за Симоньян

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в защиту Маргариты Симоньян, предложившей взорвать ядерную бомбу над Сибирью, заявив, что "она настоящий патриот, который отстаивает национальные интересы на любых площадках".

В своем телеграм-канале Кадыров призвал тех, кто "хайпует" на заявлениях Симоньян, "внести свой ощутимый, а не разглагольствующий вклад в борьбу против НАТО и неонацизма".

"Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным ударом по своей же территории. В ее контексте приведенное в качестве примера действие означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий Россия, по сравнению с остальным миром, стратегически не проиграет", - сказал Кадыров.