Арестович о важности новых выборов президента Украины ВИДЕО

Следующие выборы (президента Украины) будут экзистенциальными, Украина получает шанс, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Ключевой фигурой (в Украине) должен стать предприниматель-философ, предприниматель технический, который детьми хочет заниматься, собаками, и вся машина общества перестраивается заново. Или же нам конец, мы не вывезем, третьего раза не будет», - считает Арестович.