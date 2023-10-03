Арестович о важности новых выборов президента Украины ВИДЕО
Следующие выборы (президента Украины) будут экзистенциальными, Украина получает шанс, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Ключевой фигурой (в Украине) должен стать предприниматель-философ, предприниматель технический, который детьми хочет заниматься, собаками, и вся машина общества перестраивается заново. Или же нам конец, мы не вывезем, третьего раза не будет», - считает Арестович.
October 4, 2023
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