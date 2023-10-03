Сунак: Дайте больше оружия, и Украина завершит свое дело

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал союзников предоставить Украине все необходимое для завершения войны оружие. Такое заявление он сделал на конференции Консервативной партии.

"Я хочу сказать нашим союзникам: если мы дадим президенту Зеленскому необходимые инструменты, украинцы завершат свое дело", - подчеркнул он.

Британский премьер также добавил, что именно Великобритания взяла на себя мировую инициативу в вопросе оказания помощи Украине. Именно эта страна первой отправила Киеву западные боевые танки, после чего примеру Британии последовали более десяти стран.

"Мы были первой страной, которая отправила оружие большой дальности в Киев. Затем - Франция и США. Мы были первой страной, которая договорилась о тренировках украинских пилотов. Сейчас более десятка стран последовали нашему примеру", - отметил Сунак.