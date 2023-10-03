Турецкий министр о деталях строительства Зангезурского коридора

Зангезурский коридор, в случае отказа Армении участвовать в его создании, может пройти через Иран, заявил глава Минтранса Турции Абдулькадир Уралоглу в интервью телеканалу TRT.

"Важным вопросом является то, пойдет ли Зангезурский коридор через Армению. С точки зрения реальных географических условий коридор будет выгоден любой из территорий, через которую пройдет.

Мы думаем, Армения проведет оценку этого вопроса без политически опосредованных соображений. В противном случае в качестве альтернативы будет идти речь о том, что коридор пройдет через границы Ирана", - сказал Уралоглу.

Министр отметил, что в значительной степени зангезурский маршрут уже готов за исключением некоторых отрезков пути.

"Существует маршрут, который идет от Баку до Ханкенди. После него идут выполняемые турецкой компанией работы до границы с Арменией. В Нахчыване есть маршрут длиной около 110 км, и там надо немного достроить дороги. После чего маршрут пойдет до Карса. На турецкой территории будет 224 км дорог", - сообщил министр.

По его словам, в скором времени начнутся работы на территории Нахчывана: "В течение месяца Турция проведет тендер на строительство части маршрута на своей территории".