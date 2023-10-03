Байден вскоре произнесет «большую речь» об Украине
Президент США Джо Байден анонсировал "большую речь" по теме Украины.
Байден заявил, что дальнейшая поддержка Украины в интересах американцев, о чем он вскоре произнесет речь. Ситуация в Конгрессе в связи с отставкой спикера Палаты представителей Кевина Маккарти его "беспокоит", но помощь Украине будет продолжаться.
Кроме того, на вопрос о предоставлении ракет ATACMS Байден ответил: "Я говорил с Зеленским. И все, о чем он просил, мы выполнили".
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