Байден вскоре произнесет «большую речь» об Украине

Президент США Джо Байден анонсировал "большую речь" по теме Украины.

Байден заявил, что дальнейшая поддержка Украины в интересах американцев, о чем он вскоре произнесет речь. Ситуация в Конгрессе в связи с отставкой спикера Палаты представителей Кевина Маккарти его "беспокоит", но помощь Украине будет продолжаться.

Кроме того, на вопрос о предоставлении ракет ATACMS Байден ответил: "Я говорил с Зеленским. И все, о чем он просил, мы выполнили".