Украинцев назвали «дешевым способом» противостоять России

В интересах Европы и впредь поддерживать Украину, потому что именно украинцы ведут войну, а не европейцы, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

«Американцы тоже с этим согласны. Поэтому поддержка Украины — это очень дешевый способ сделать так, чтобы Россия с ее режимом не представляла угрозы для альянса НАТО. Чрезвычайно необходимо продолжить эту поддержку», - сказала она.