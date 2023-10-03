Турция обсудит мир в Украине без России

Турция планирует позднее, в октябре, провести встречу советников по национальной безопасности союзных ей стран для обсуждения прекращения войны в Украине, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

«Турция готовится провести третью международную встречу между советниками по нацбезопасности разных стран. Участники обсудят пути достижения долгосрочного мира в Украине», - информирует агентство.

Встречу планируют организовать в Стамбуле в октябре. Ее, в частности, посетит советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Точное число возможных участников не сообщается.

Представители России, по словам собеседников агентства, не приглашены. Также неясно, отправит ли КНР своего представителя. Отмечается, что на встрече также планируют обсудить желание Украины провести мирный саммит позднее в этом году.