Россия уплывает из Черного моря

Россия эвакуировала Черноморский флот из Крыма после ударов Украины. Российские военные перебросили большую часть кораблей Черноморского флота из Севастополя в Краснодарский край после атак со стороны Вооруженных сил Украины, пишет Newsweek.

Согласно спутниковым снимкам, в Новороссийск перебазировались два фрегата проекта 11356 «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», три дизельных подводных лодки, пять больших десантных кораблей и несколько малых ракетных кораблей.

Еще несколько судов перебазировали в Феодосию на юго-востоке Крымского полуострова. Теперь там находятся один БДК, тральщики и малые корабли. В Севастополе остались четыре БДК проекта 775, а также разведывательные корабли «Иван Хурс» и «Приазовье».

Источники, близкие к Министерству обороны Украины, ранее сообщили изданию, что Киев приступил к «демилитаризации» Черноморского флота в рамках стратегии по освобождению Крыма, который был аннексирован в 2014 году. ВСУ нанесли удар по зданию штаба Черноморского флота России днем 22 сентября.