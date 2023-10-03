Премьер Ирака планирует встретиться с Путиным

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани посетит Москву 10-11 октября, в ходе визита он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, 9 октября ас-Судани покинет Ирак. 10 октября он хочет встретиться с Путиным, а на следующий день проведет рабочие встречи.

23 сентября Министерство иностранных дел Ирака информировало о планах ас-Судани прибыть с визитом в российскую столицу "в ближайшие несколько недель". Ведомство уточнило, что в ходе поездки планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в сферах политики и экономики.