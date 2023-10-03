Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:20

Международное рейтинговое агентство Fitch, еще недавно понизившее рейтинг США, самой крупной экономики мира, подтвердило на максимальном уровне «AAA» со «стабильным» прогнозом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Германии в иностранной и национальной валюте. Но даже откровенно «хромающая» экономика Германии, о чем неоднократно писал haqqin.az, остается крупнейшим донором бюджета Евросоюза, в который она внесла в прошлом году на 19,7 миллиарда евро больше, чем из него получила.

В то же время, нельзя не заметить, что по сравнению с 2021 годом величина выплат ФРГ в общеевропейский «котел» снизилась на 1,7 миллиарда евро, а составляющий 10 миллиардов евро негативный бюджетный баланс Германии по-прежнему почти в два раза превышает соответствующий показатель второй европейской экономики, Франции. Таким образом, высокий рейтинг ФРГ объясняется лишь относительными факторами. Агентство Fitch и само ожидает, что в 2023 году ВВП Германии снизится на 0,4 процента, немного, на 0,7 процента, он вырастет в 2024 году и только в 2025-м увеличится на 2 процента. Эксперты Кильского института мировой экономики (IfW) также ожидают падения германского ВВП на 0,5 процента, в то время, как еще в июне предполагалось сокращение лишь на 0,3 процента. Основные причины - невысокая промышленная активность, кризис в строительном секторе и слабые потребительские расходы. Ощущаются последствия старой промышленной бизнес-модели и изменение процентных ставок, на фоне которых даже Бундесбанк рассуждает о перспективах с довольно мрачными интонациями.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, который объясняет проблемы в экономике страны ослаблением экспортных рынков и повышением цен на энергоносители, в то же время, не считает, что эти сложности можно решить с помощью кредитов. По мнению, Шольца главная причина слабого роста экономических показателей заключается в том, что некоторые из экспортных рынков, прежде всего, рынок Китая, становятся ощутимо слабее, что оказывает негативное влияние на ФРГ, ориентирующуюся, главным образом, на экспорт. Одновременно в ФРГ наблюдается высокая инфляция, рост цен на энергоносители и нарушение цепочек поставок. По мнению Шольца, залезание в бесконечные долги не только не решает старые проблемы, но и создает новые, а потому видит выход из ситуации в строительстве заводов по производству аккумуляторов, инвестициях в развитие электромобилей и производстве полупроводников, считая, что в целом не все так плохо. Однако по мнению большинства экспертов, оптимизм Олафа Шольца чрезмерен, и Германия на глазах превращается из локомотива Европы в «больного человека». В качестве аргументов приводятся зависимость немецкой экономики от китайского рынка, обострение проблем с иммиграцией, бюрократию, старение населения и, наконец, пассивность правительства ФРГ, которое явно не спешит с экономическими реформами.

По прогнозу Международного валютного фонда, Германия окажется среди стран G7 единственной, чей ВВП в этом году сократится. По мнению международных рейтинговых агентств, в ближайшие годы немецкая экономика будет расти медленнее, чем экономики США, Британии, Франции и Испании. Как сообщает агентство S&P Global, за последние три года индекс деловой активности в ФРГ упал в августе до минимального значения – 44,7 пункта. По результатам опроса, проведенного Торгово-промышленной палатой ФРГ (DIHK), большая часть германских фирм (52 процента) негативно или весьма негативно оценивает влияние на свою деятельность политики энергетического перехода, осуществляемой руководством ФРГ. Ее положительный эффект увидели только 13 процентов участников голосования. Приведенные данные должны всерьез обеспокоить правительство ФРГ, поскольку в опросе приняли участие 3.572 германские компании, представляющие все отрасли и регионы страны. Итоги опроса показывают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах представители широких слоев германской экономики встревожены нехваткой энергоснабжения.