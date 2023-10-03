Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 02:39

В США произошло знаменательное событие. Впервые за 240-летнюю историю американского конгресса здесь в результате открытого голосования заставили уйти в отставку спикера палаты представителей. Речь идет о лидере республиканского большинства Кевине Маккарти. Напомню, что спикер нижней палаты является третьим по важности постом в политической иерархии США после президента и вице-президента.

За отставку Маккарти проголосовало 216 конгрессменов, против 210. Его в сущности потопили однопартийцы, у которых главную скрипку сыграло ультраправое меньшинство, всего каких то 15-20 человек, все — ярые приверженцы экс-президента Дональда Трампа. Это их усилиями в течение нескольких лет Америка оказывалась на грани шатдауна - отключения всех федеральных министерств и ведомств и у порога дефолта по своему долгу. Вот и теперь они явно рассчитывали спровоцировать «закрытие» правительства, чтобы доставить огромную головную боль администрации президента Джо Байдена за год до ноябрьских выборов. Шатдаун удалось предотвратить в минувшую субботу всего за 2.5 часа до наступления роковой черты, во многом благодаря отчаянным усилиям именно Маккарти. Но теперь, как пишет Washington Post, в период нестабильности, по сути, паралича входит сама палата представителей, которой поручено разрабатывать важнейшие законопроекты страны. А новый федеральный кризис уже совсем близко - пока законодатели договорились лишь о временном финансировании правительства, которое прекратится 15 ноября.

Крайне правые обвиняют Маккарти в том, что он пошел на сотрудничество с демократами прежде всего по вопросу о продолжении военной и иной помощи Украине. Правда, в билле, который прошел голосование в минувшие выходные, статья по расходам на эту помощь Киеву не вошла. Однако Маккарти пообещал внести на голосование отдельный билль по этому вопросу в самое ближайшее время. Этого ему не смогли простить трамписты, у которых одно упоминание о военной помощи Украине вызывает зубовный скрежет. Одновременно за Маккарти не заступились и демократы. Они были возмущены тем, что вскоре после атаки сторонников Трампа на конгрессе в январе 2021 года спикер поперся на встречу с самим Трампом в его флоридскую резиденцию, тем самым выразив некий вотум доверия, а впоследствии не смог организовать работу комитета палаты, который начал расследование преступной деятельности экс-президента. То есть Маккарти демократы сочли слабачком, на которого нельзя надеяться в трудную минуту. Знатоки политической системы Америки неоднократно говорили автору этих строк: не надо преувеличивать внутрипартийные проблемы в США, здесь годами выработан опыт сглаживания противоречий и выхода на компромиссы. Однако сейчас, возможно, такие аргументы уже не действует. Политическая система Америки пошла вразнос и здесь все чаще и чаще стали говорить о том, что ее демократия dysfunctional — дисфункционирующая.

Голосование по отставке Маккарти инициировал некий Мэтт Гетц, 41-летний конгрессмен от Флориды с 2016 года, чья мордашка словно сошла с витрины провинциального фотоателье. Это наиболее оголтелый из самых твердолобых трампистов. После атаки на Капитолий он вместе с такой же яростной сторонницей Трампа как Марджори Тейлор Грин распространял всяческие конспирологические теории, что это сами демократы спровоцировали нападение, чтобы покончить с Трампом. Гетц известен своими связями с нацистской группой сторонников расового превосходства, известной как Proud Boys. Он же один из тех, кто активно отрицает Холокост. В последнее время Гетц прославился тем, что называл борцов за право на аборты «уродами».

В 2020 году против этого достойного «слуги народа» федеральные органы выдвинули целую серию обвинений в том, что он имел отношения с несовершеннолетней, а многим другим женщинам платил за секс. Их он часто приглашал из других штатов на ужины в роскошные отели Вашингтона с тем, чтобы потом уединиться в номерах. По американским законам это подпадает под определение sex—trafficking - торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Одновременно против него было выдвинуто и обвинение в нецелевом расходовании средств конгресса. Расследование федералов продолжалось два года и ничем не закончилось — у них в руках не оказалось достаточно фактов, чтобы вынести обвинение против Гетца. И дело было передано в комитет по этике палаты представителей, которое попыталось провести свое следствие, но и Гетц, как мы видим по его энергичной деятельности не просто вышел сухим из воды, но и чувствует себя на коне. Сейчас, как пишет New York Times он отомстил Маккарти, который в своем положении спикера пытался привлечь внимание членов комитета по этике, в который в одинаковых пропорциях водят как республиканцы так и демократы к неблаговидным деяниям конгрессмена-педофила. Но эта занимательная история в палате представителей, связанная с именем Гетца, возможно, еще не закончилась. Один из самых авторитетных в прошлом деятелей республиканцев Ньют Гингрич, который был спикером палаты с 1995 по 1999 год написал статью в Washington Post под заголовком «Республиканцы должны изгнать Мэтта Гетца».