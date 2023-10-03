Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:54

1,73 миллиона афганцев, проживающих в Пакистане без документов, будут вынуждены покинуть страну до 1 ноября, добровольно или насильно. Об этом заявил министр внутренних дел страны Сарфраз Бугти. Главная причина – регулярное участие афганцев в террористических актах: в четырнадцати случаях самоподрывов шахидов в этом году из двадцати четырех это были афганцы. Пакистанское правительство пытается хоть как-то взять ситуацию под контроль, хотя это будет очень непросто.

Всего в Пакистане проживает, по словам Бугти, 4,4 миллиона афганцев-беженцев. Большой исход начался еще в 1979 году, после советского вторжения в Афганистан. С тех пор выросло не одно поколение афганцев, которые порой даже ни разу не были на родине своих родителей, но многие из них до сих пор не имеют документов, предоставляющих право проживать в Пакистане. Каким образом властям удастся всех их выявить и отследить депортацию, непонятно. Новая большая волна беженцев была после прихода к власти талибов. Министр также сообщил, что будут выявлять и конфисковывать бизнес афганцев-нелегалов. Так что новые большие потрясения в этой связи еще впереди. Кроме того, с 1 ноября граждане Афганистана смогут попасть в Пакистан лишь после получения визы и при наличии должным образом оформленных документов. С учетом интенсивного межграничного сообщения между странами это приведет к огромным и очень долгим, многодневным очередям в визовые центры.