Что Германия может предложить Азербайджану в Зангелане?

Эту мысль известный немецкий экономист, председатель комитета Бундестага по экономике Мальте Кауфманн высказал еще в мае нынешнего года, когда посетил Зангелан в составе миссии ПА ОБСЕ. В ходе той поездки Кауфманн и другие депутаты Европарламента знакомились с проектом строительства в Азербайджане «умных» городов.

Германия может поделиться богатым опытом использования космических технологий в сельском хозяйстве для восстановления аграрного сектора районов Азербайджана, освобожденных от оккупации.

По словам немецкого политика и экономиста, Германия накопила огромный опыт использования космических технологий в развитии различных сфер экономики, телекоммуникаций, в совершенствовании транспортной системы, прогнозировании и предупреждения природных катаклизмов…

«Данные исследований из космоса могут стать хорошим подспорьем в деле восстановления экономики освобожденных земель, создания там «умных городов» и эффективного предоставления государственных услуг их жителям, - сказал Мальте Кауфманн. - В Зангелане я обратил внимание на сельскохозяйственный сектор этого района, на работу государства по развитию фермерских хозяйств, обеспечению их техникой и прочее. В этом секторе данные из космоса могут оказать неоценимую помощь в рациональном использовании водных ресурсов, в предотвращении эрозии земель и опустынивания, в управлении чрезвычайными ситуациями, природными катаклизмами и прочим. Словом, с помощью комическим данных можно сделать много полезного».

По словам Кауфманна, космос активно используется частными компаниями ФРГ, которые эксплуатируют до трехсот (!!) космических спутников земли.

«Эти компании готовы строить отношения с азербайджанскими партнерами в самых различных областях экономики и сельского хозяйства, - уверяет депутат Бундестага. - И такая работа уже началась в рамках различных международных площадок».

Кауфманн отметил, что Азербайджан – это важная страна, с которой Федеративная Республика Германии готова делиться своими знаниями в области использования космических данных в вопросах развития сельского хозяйства, предотвращения стихийных бедствий и т.д.

По словам депутата Бундестага, космические исследования, в первую очередь, эффективны в развитии мореходства, в совершенствовании национальной телекоммуникации, в повышении продуктивности сельского хозяйства и предупреждении таких природных катастроф, как разливы рек, наводнения, лесные пожары и др.