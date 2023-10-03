Джейхун Наджафов, собкор 03:27

В Баку завершил свою работу представительный космический форум - 74-й Международный астронавтический конгресс, в котором приняли участие более пяти тысяч представителей из более чем ста стран мира. Во второй день конгресса на многочисленных дискуссионных панелях обсуждались вопросы стандартизации наблюдения поверхности Земли, разведки лунного ландшафта, космических путешествия на Луну, совершенствования систем наблюдения за лесными пожарами и другие интересные темы. Корреспондент haqqın.az попросил ряд участников конгресса поделиться мнениями о том, какие космические технологии улучшат жизнь людей до 2030 года.

Доминик Тилманс, специальный советник президента Международной астронавтической федерации (IAF). - Бакинский 74-й Международный астронавтический конгресс – это превосходная платформа для обсуждения политиками, членами правительств и учеными наиболее актуальных вопросов использования космоса, решение которых позволит сделать жизнь людей более комфортной и безопасной. Это касается сферы предупреждения стихийных бедствий, техногенных и экологических катастроф, развития сельского хозяйства, решения проблем, связанных с климатическими изменениями и др. Нам надо обсудить возможности влияния космических исследований на повседневную жизнь людей и принять в этом направлении конкретные решения. Правительства разных стран начали использовать космические данные еще с 2000-х годов. Сегодня, спустя 20 лет, мы являемся свидетелями грандиозного научно-технического скачка в практическом применении космических технологий и информационных систем. В первую очередь, это касается авиации, мореходства, наземного транспорта, навигации автомобилей, работы персональных компьютеров, телекоммуникаций и др. Миллиарды людей в мире пользуются системами GPS, а это ведь и есть космос! Именно благодаря успешному освоению и внедрению космических технологий люди смотрят трансляции спортивных передач со всех уголков мира, узнают прогноз погоды и пр. Сейчас происходит стремительное развитие космического сектора, этап использования искусственного интеллекта (ИИ) в поисках в космическом пространстве новых источников энергии. Хотя ученые получают огромное количество данных, используется лишь 80 процентов информации, поступающей со спутников. Чем больше информации из космоса мы будут использовать, тем интенсивнее и качественнее будет развиваться жизнь людей на планете. В ближайшие годы космос позволит предельно сократить ущерб от стихийных бедствий и экологических проблем. Мы сможет вовремя прогнозировать наводнения и лесные пожары. Другая важная сфера космической сферы — это телемедицина, поиск людей в труднодоступных местах, спасение заблудившихся в лесах, морях, пустынях… Сегодня из космоса можно установить месторасположение человека с точностью до 20 метров. А к 2030 году люди уже смогут длительное время находиться на Луне - в направлении создания лунной базы активно работают ученые из Китая. Одновременно будут активно развиваться добыча минералов на астероидах. Этот вопрос требует крупных вложений. Но если большой бизнес проявит заинтересованность, то в короткие сроки будет начата добыча с астероидов редких природных элементов. К примеру, в Люксембурге, уже принят закон об эксплуатации месторождений на астероидах, и многие компании активно работают в этом направлении.

Джеймс Грин - бывший главный научный сотрудник НАСА, а ныне старший советник в штаб-квартире НАСА в Вашингтоне, округ Колумбия (США): - В современном мире даже один день без глобальной космической связи и данных со спутников стал бы для человечества сущим кошмаром. Без GPS замрут целые отрасли, а наши корабли давно уже не пользуются бумажными географическим картами, передвигаясь только по данным, поступающим из космических аппаратов. Навигация из космоса позволяет кораблям быстрее перемещаться из порта в порт, по данным спутников фермеры могут улучшать урожайность сельскохозяйственных культур, рассчитывать площади пахотных земель, определять влажность почвы, возможности расширения посевных площадей и многое другое. И все это - благодаря наблюдениям из космоса. Ключевым фактором в изменении климата является измерение температуры поверхности нашей планеты. Будучи на Земле, сделать это невозможно, поскольку в океанах или на полюсах планеты нет систем измерения температуры. Но из космоса мы можем собрать всю эту информацию, обработать полученный результат и понять, как и в каких временных промежутках происходит нагрев Земли. Баку организовал отличный форум, где космические агентства и компании со всего мира собрались вместе для обсуждения настоящего и будущего космической науки, инженерных решений, путей прогресса в разработке новых инструментов для исследования космоса. С помощью Джеймса Уэбба (телескоп НАСА – ред.) мы смотрим назад, в прошлое мироздания, смотрим на первые 400-500 миллионов лет вселенной, и это дает нам возможность понять, как образуются галактики… Таким образом, то, что мы делаем – это вдохновляемся новыми знаниями и ищем пути выживания человечества. Есть серия космических аппаратов, которые мы используем не только, чтобы исследовать Землю, но также, чтобы внимательно наблюдать за пространством вокруг нашей планеты. К примеру, за ближайшими астероиды, многие из которых могут упасть на Землю и уничтожить нашу планету. Около 65 миллионов лет назад объект объемом всего в шесть километров врезался в Землю, уничтожив на ней 85 процентов жизни. Динозавры вымерли, поскольку у них не было космической программы. Но чтобы уберечь человечество, должна быть создана космическая программа спасения на случай столкновения с астероидами. Агентство НАСА наладило совместную деятельность в космосе по наблюдению за ближайшими космическими телами. Достигнуть их нам позволят техника и технологии, которые в итоге и помогут сохранить жизнь на Земле. Мы также вместе работаем на международной космической станции (МКС). Так что, на конференции в Баку у ученых есть много хороших тем для обсуждения и совместного претворения в жизнь. Одна из них — это исследование и колонизация Луны. Думаю, до 2030 года на нее будет осуществлена не одна посадка. Многие астронавты будут неделями жить и работать на Луне, изучая различные аспекты долговременного проживания на естественном спутнике Земли. Мы также будем изучать недра Луны, в которых предположительно очень много металлов платиновой группы. Геологи утверждают, что в течение ближайших 50–200 лет металлы платиновой группы в недрах Земли будут исчерпаны, и тогда придется воспользоваться запасами на Луне. Если мы найдем на ней металлы платиновой группы, это позволит и дальше их использовать в электронных устройствах.

Тадеуш Костиньский, Государственный секретарь в канцелярии премьер-министра Польши: - Замечательно, что конференция проходит в таком прекрасном городе, как Баку. Уровень развития Азербайджана и организация конференции превзошли все мои ожидания. Надеюсь, что Польша и Азербайджан усилят взаимодействие в сфере астронавтики. Нынешняя конференция будет способствовать усилению сотрудничества по различным сферам. Партнерство в космосе снижает издержки и позволяет оперативно внедрять в экономику плоды научно-технического прогресса. Такое сотрудничество идет во благо каждой стране. Глубокие космические исследования могут осуществляться только на международной основе, ибо только общими усилия мы можем накапливать бесценный опыт, от которого выиграют все страны мира.

Алан Кросс, Региональный представитель Европейского космического агентства по бизнес-приложениям STFC (Великобритания): - Благодаря развитию спутникового Интернета, к 2030 году практически у всех людей на планете будет к нему доступ, чего в данный момент лишены от четырех до пяти миллиардов жителей планеты Земля. А это значит, что огромная масса людей не имеет информации об изменении климата и способах контроля над ним, не знает, как управлять и смягчать последствия климатических катаклизмов. Думаю, на международном уровне космос сближает народы и расширяет возможности сотрудничества. Поэтому очень важно, чтобы в сфере космоса было как можно больше проектов международного характера, таких, каким в 70-х годах ХХ века был американо-советский проект «Союз-Аполлон». Напомню, что он был реализован спустя всего два года после проведенного в 1973 году в Баку Международного конгресса по космическим исследованиям. Отрадно, что спустя 50 лет Баку вновь стал местом встречи представителей мирового космического сообщества. До 2030 года, благодаря исследованиям в космосе, следует ожидать прорывов в разработке новых лекарств, в добыче энергии из космоса, в мониторинге изменения климата, а также в целом ряде отраслей сельского хозяйства. Когда я говорю о проблеме изменения климата, то также имею в виду защиту окружающей среды и устранение негативного влияния на сельское хозяйство, в котором весьма эффективно используются спутники и дроны, оснащенные датчиками.