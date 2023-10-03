Как стало известно, международная космическая станция с Тува Джихангиром Атасевером стартует с космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико (США) и пробудет в космосе 14 дней.

Об этом по полях проходящего в Баку 74-го Международного конгресса астронавтики корреспонденту haqqın.az рассказал один из турецких астронавтов, Тува Джихангир Атасевер.

«На базе американской космической компании Virgin Group идет активная подготовка двух турецких астронавтов к совершению в январе и марте 2024 года суборбитальных космических полетов».

Космическая миссия турецкого астронавта включает в себя тринадцать научных экспериментов, подготовленных ведущими университетами и исследовательскими институтами Турции. В основном, они связаны с изучением различных аспектов человеческого ДНК.

А по возвращению на Землю предметом исследований ученых станет сам астронавт, на котором ученые проверят влияние невесомости на его метаболизм.

В полете с Атасевером примут участие астронавты из ряда других стран, которые пока не определены. На данный момент известно лишь, что в суборбитальном полете, стартующим в январе 2024 года, вместе со вторым турецким астронавтом, Альпером Гезеравчи, в космос отправятся астронавты из Швеции, Италии и США.

По словам Джихангира Атасевера, исследования, которые планируется провести на МКС, связаны с влиянием невесомости на ДНК человека и представляют огромный интерес для мировой физиологии, биомедицины, генетики, материаловеденич, фармацевтики и других научных сфер.

После возвращения на землю Джихангир намерен приехать в Баку, чтобы поделится впечатлениями о космическом полете с представителями научного сообщества и молодежью Азербайджана.

Отметим, что Тува Джихангир Атасевер родился 12 августа 1992 года в Анкаре, окончил факультет электротехники и электроники Билькентского университета, позже получил Калифорнийском университете степень магистра в области электротехники и электроники, после чего в течение пяти лет работал инженером по системам авионики в ROKETSAN.

В космический полет Тува Джихангир Атасевер намерен взять флаг Турции и флаг Азербайджана - родины его матери.