Британия обвиняет Россию
Великобритания заявила, что, по данным ее разведки, Россия намеревается установить морские мины на пути гражданских судов, которые вывозят на экспорт украинское зерно. Об этом сообщает BBC.
«Рассекреченные... данные показывают, что Россия может продолжить атаковать гражданское судоходство в Черном море, в том числе устанавливая морские мины на подходах к украинским портам», — говорится в опубликованном в среду вечером заявлении МИД Соединенного Королевства.
При этом, утверждает Форин-офис, ссылаясь на данные разведки, Россия попытается обвинить в подрыве гражданских судов на минах Украину.
Британия заверяет, что у нее есть средства разведки и слежения за действиями России в Черном море, и эти средства позволяет ей устанавливать причастность России к ударам по гражданскому судоходству и публично заявлять о ней.
«Мир внимательно наблюдает — и мы видим насквозь циничные попытки России обвинить Украину. Мы и наши союзники едины в противостоянии (президенту РФ Владимиру) Путину и его попыткам нанести ущерб Украине и таким образом навредить и остальному миру», — приводятся в заявлении Форин-офиса слова его главы Джеймса Клеверли.