Британия обвиняет Россию

Великобритания заявила, что, по данным ее разведки, Россия намеревается установить морские мины на пути гражданских судов, которые вывозят на экспорт украинское зерно. Об этом сообщает BBC.

«Рассекреченные... данные показывают, что Россия может продолжить атаковать гражданское судоходство в Черном море, в том числе устанавливая морские мины на подходах к украинским портам», — говорится в опубликованном в среду вечером заявлении МИД Соединенного Королевства.