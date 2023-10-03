Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 09:00

Прошло совсем немного времени после того, как Азербайджан завершил процесс восстановления своей территориальной целостности, начатый осенью 2020 года, но уже сейчас можно сделать первые выводы и некоторые обобщения.

Почему Азербайджану можно, а России нельзя? Любые попытки провести параллель между действиями Баку в отношении Карабаха и войной в Украине не имеют под собой реальной основы. Даже невзирая на то, что сейчас это делают очень многие как на Южном Кавказе, так и за его пределами, риторически вопрошая: «Почему это России нельзя, а вот Азербайджану можно?», но упуская при этом важные детали. Представьте, что речь идет не о том, что Карабах был признан всем цивилизованным миром частью Азербайджана и, следовательно, Баку имел полное право восстанавливать там конституционный порядок. И уж тем более не будем спорить о том, какому народу принадлежит эта многострадальная земля, и кто на ней жил в доисторические времена. Принципиальная разница, которую не замечают сторонники подобной логики, заключается в другом - целью, которую азербайджанцы вынашивали больше тридцати лет, являлось возвращение небольшого региона с населением чуть больше ста тысяч человек. То есть, локальная задача с четко очерченными границами.

Да, Баку и Анкара весьма заинтересованы в открытии Зангезурского коридора, но вторгаться ради этого в Армению не станут, что, кстати, подтвердил недавно президент Турции. И вообще, в отличие от России, Азербайджан не собирается захватывать армянское государство, водружать свой флаг над Ереваном или заявлять, что на самом деле никакого армянского народа не существует, что армяне – это некая разновидность азербайджанцев, а те, кто ошибочно считают себя армянами, просто жертвы дашнакской пропаганды, которым необходимо срочно вправить в мозги. Следует понимать, что Азербайджан выполнил поставленную задачу, завершил свои дела и не намерен идти дальше. То есть, ничего общего с глобальными планами России уничтожить украинскую государственность, стереть украинскую идентичность и превратить украинцев в русских. Войну в Карабахе с войной в Украине роднит (насколько уместен в данном случае этот глагол) единственное – и тут, и там лилась и продолжает литься кровь. Впрочем, если следователь этой логике, то принципиальной разницы между завоевательными и освободительными войнами нет, поскольку и тут, и там стреляют, убивают и калечат.

Пробуждение армян Любое поражение на поле боя является хорошим уроком для любой нации. Принято считать, что поражения сбивает спесь и опускает на землю. За тридцать лет оккупации чужих земель армяне привыкли жить в атмосфере самодовольства, с убеждением, что они являются нацией великих воинов-победителей в то время, как азербайджанцы – всего лишь торговцы, способные торговать помидорами и гвоздиками. Прекрасно помню осень 2020 года. Армия Азербайджана уже штурмовала Шушу, а мои знакомые-армяне все еще грозились в социальных сетях, что дойдут до Баку. Что ж, теперь им придется преодолеть тяжелейший национальный шок и начать свыкаться с мыслью, что на самом деле Армения — это маленькая, затерянная в горах, крайне уязвимая, незащищенная и особо никому не нужная страна. Судя по тональности многих блогеров, журналистов и экспертов, процесс осознания новой реальности уже начался, и все больше армян начинают понимать, что в погоне за Карабахом они потеряли 30 лет, доверили власть откровенным проходимцам и, если не будут вести себя умно, то позволят им вернуть себе власть. Наверное, нигде в мире, кроме, пожалуй, Украины, к России не испытывают такую ненависть, как сейчас в Армении. В то же время, возьму на себя смелость утверждать, что это – процесс позитивный.

Армянский народ близок к тому, чтоб принять свершившееся и осознать, что Карабах безвозвратно потерян. Быть под Россией им уже нет смысла, поскольку пророссийская политика, так тяготившая армян, имела единственный смысл – сохранить отжатые у Азербайджана территории. Москва уже не может обеспечить безопасность Армении, стало быть, она теперь лишь ярмо на шее. Оставшись без оккупированных территорий, Армения может возродиться, встать на путь демократического развития, вновь обрести себя, наладить отношения с соседями и включиться в международные региональные проекты. Все больше и больше я вижу в армянских СМИ людей, по-настоящему осознающих это. И чем больше их будет, тем скорее Армения сможет преобразиться в цивилизованное государство. Победу не над Баку, а над собственными демонами национального тщеславия и гордыни. Двойник Монте Пашинян, заслуживший по идее хорошего пинка под зад, сумел стать ярким национальным лидером, смещение которого окончательно погрузит Армению в мрак. Лично мне Никол Воваевич неприятен по двум причинам. Одна из них второстепенная, вторая - архисерьезная. Помнится, когда он впервые появился на улицах Еревана в качестве революционного лидера, многие армяне над ним посмеивались, произнося имя, которое мне ни о чем не говорило – «Монте». И тогда мне стало интересно, о чем это они говорят? Пяти минут по страницам всезнающего Google было достаточно, чтоб понять. Посмотрите на это фото. На нем – национальный герой Армении, уроженец Ливана Монте Мелконян.

Никого не напоминает? Да это же вылитый Пашик в 2018 году – бородатый, в военной форме, с перевязанной рукой. Я, конечно, ничего не утверждаю. Возможно, он и вправду рубил дрова и повредил топором руку, все бывает, не так ли? И форму тоже надел случайно, и борода сама по себе отросла, при том, что в дореволюционный период Никол Пашинян был гладко выбрит. Впрочем, ладно, каждый подражает кому хочет… А вот вторая причина выглядит куда более серьезно. Как известно, сторонники действующего премьер-министра Армении обвиняют «прошлых» в том, что они не приняли несколько крайне выгодных предложений Баку, упустили перспективные возможности, и в итоге привели страну к разгрому в 44-дневной войне. Все это так, за исключением одного «но» - ровно такие же предложения, заигрывая с националистами и радикалами, неоднократно отвергал и Никол Пашинян. Так что, если Кочарян и Саргсян виноваты в том, что Армения потеряла все, что имела и могла более или менее сохранить, то ровно в той же степени в этой виновен и Пашинян. А значит, кровь солдат – как армянских, так и азербайджанских – и на его руках тоже.