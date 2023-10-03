Иран объявил от открытии нефтяных и газового месторождений

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи, выступая накануне перед журналистами в кулуарах заседания кабинета министров, объявил, что в Исламкой Республике открыты новые месторождения нефти и газа. Об этом передает IRNA.

По его словам, это газовое месторождение Чешм-э-Шур в провинции Хорасан-Резави, нефтяные месторождения Илкан или Иркан в провинции Голестан и Тангу и Ганаве в провинции Бушер.

Министр указал, что по сравнению с другими странами региона, такими как Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и Катар, Иран занимает первое место по разведке месторождений.

По словам Оуджи, добыча нефти и газа при действующей администрации увеличилась на более чем 1 млн 200 тыс. баррелей и 45 млн куб. метров соответственно.