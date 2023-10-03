Сотрудники полиции задержали подростков, которые в поселке Локбатан сбрасывали с холма на дорогу с холма автомобильную шину, создавая тем самым реальную опасность для водителей проезжавших автомобилей. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы МВД старший лейтенант полиции Зейни Гусейнов.

По его словам, несовершеннолетние Садраддин Гасанов (2006 года рождения) и Пюнхан Гусейнли (2007 года рождения) доставлены в полицию.

Начато разбирательство, действиям подростков дадут правовую оценку.