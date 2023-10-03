Госдеп прокомментировал «секретную» встречу по Карабаху

США подтвердили сообщения о том, что 17 сентября высшие должностные лица США, Евросоюза и России провели встречу в Стамбуле для обсуждения ситуации в Карабах ском регионе Азербайджана - за несколько дней до того, как Баку начал антитеррористические мероприятия.

Отвечая на вопрос агентства Turan, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель сказал, что встреча прошла «на рабочем уровне» и «не является секретом».

«...Мы довольно регулярно взаимодействуем с заинтересованными сторонами и собеседниками в регионе, и встреча в Стамбуле 17 сентября собралась для решения особо неотложных гуманитарных вопросов... Вот о чем была эта встреча», - заявил Патель.

По его словам, США «по-прежнему глубоко вовлечены» в ситуацию, и «мы по-прежнему привержены оказанию помощи сторонам в достижении прочного мира на Южном Кавказе».

Патель отказался говорить подробности, когда корреспондент агентства спросил его об инициаторе встречи. По его словам, «вопрос гуманитарных потребностей в Карабахском регионе был сферой и контекстом обсуждений»: «Я бы не стал расширять его (ответ) или слишком интерпретировать, подразумевая что-то еще».

«Мы постоянно ясно давали понять, что диалог между Арменией и Азербайджаном имеет важное значение для разрешения этого давнего конфликта. Это то, над чем госсекретарь [Блинкен] и другие присутствующие здесь продолжают активно работать, и мы продолжим работать над этим», - далее отметил Патель.