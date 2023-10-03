Олаф Шольц выразил поддержку Германией территориальной целостности и суверенитета стран региона. Он подчеркнул, что Германия поддерживает Брюссельский процесс, проводимый под руководством председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Канцлер Германии высоко оценил поездку в город Ханкенди миссии резидента-координатора ООН в Азербайджане, назвав это позитивным шагом.

Глава азербайджанского государства подчеркнул приверженность Азербайджана региональной мирной повестке дня и активную поддержку Брюссельского процесса, проводимого с участием Шарля Мишеля.

Президент Ильхам Алиев отметил гуманитарную помощь, оказываемую центральным правительством армянским жителям Карабаха, сообщил, что армянским жителям на месте оказываются услуги в сфере миграции, социальной защиты, начались соответствующие процессы регистрации, для чего создан отдельный портал.

Глава государства сказал, что в качестве демонстрации обеспеченной Азербайджаном прозрачности в этой сфере, группа в составе представителей офиса резидента-координатора ООН в Азербайджана и специализированных институтов ООН совершила поездку на территорию, довел до внимания, что они также выступили с соответствующим заявлением о том, что никакого ущерба гражданскому населению, гражданской и общественной инфраструктуре не зафиксировано.