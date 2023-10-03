Германия отказала Украине

По данным издания, Берлин пока не направил Киеву официальный отказ, но против поставок выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Теоретически [он] оставляет этот вариант открытым на будущее», — говорят источники.

Правительство Германии решило не отправлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus в ближайшее время, пишет Bild со ссылкой на источники в Берлине и Киеве.

Объясняя отказ от поставок Taurus на заседании комитета по иностранным делам, Шольц отметил, что Берлин не может делать то же, что Великобритания и Франция, которые ранее предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP. Кроме того, представители правительства Германии выразили обеспокоенность тем, что крылатые ракеты могут поразить Крымский мост.

Несмотря на отказ в поставках Taurus, Берлин на переговорах с украинской стороной заверил, что хочет сделать все возможное, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины. Для этого Киеву будут предоставлены дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot.

Киев запрашивает дальнобойные Taurus у Германии с мая. Заявления главы МИД Анналены Бербок и министра обороны Бориса Писториуса «вселили надежду», что ракеты прибудут в Украину этой осенью. В свою очередь Шольц до последнего не исключал передачу Taurus ВСУ, но обещал «внимательно рассматривать каждое решение» и оценивать, «что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад».

Ракета Taurus способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км. Ее особенностью является то, что она может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м. Это делает почти невозможным ее обнаружение радарами.