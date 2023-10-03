Кроме того, установлены основательные подозрения в том, что Араик Арутюнян участвовал в формировании вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, в организации их деятельности, в вооружении этих преступных формирований оружием, комплектующими, боевыми припасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и армейским снаряжением, в организации тренировок по подготовке к использованию этого оружия, а также в контрабандной доставке этого в Азербайджан и финансировании терроризма.

В совместном заявлении Службы госбезопасности и Генпрокуратуры Азербайджана говорится: «В ходе расследования было установлено, что уроженец азербайджанского города Ханкенди Араик Арутюнян (1973 года рождения), находясь в «должности» «президента Нагорно- Карабах ской Республики», участвовал в проведении на территории Азербайджанской Республики агрессорской войны, занимался сбором, обучением и финансированием наемников, а также вовлечением их в военный конфликт и военные операции».

Бывший главарь карабах ских сепаратистов Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности. Об этом сообщает Служба государственной безопасности Азербайджана.

В результате следственно-оперативных мероприятий появились обоснованные подозрения в том, что Араик Арутюнян с целью совершения терактов занимался организацией таких преступлений, как минирование территорий Азербайджана, пуск баллистических и других видов ракет по населенным пунктам и гражданским объектам в городе Гянджа и Бардинском районе Азербайджана, расположенных вне фронтовой зоны, которые повлекли гибель и ранения большого числа гражданских лиц, организацией террористических атак с причинением большого ущерба гражданской и военной инфраструктуре.

В совместном заявлении СГБ и Генпрокуратуры Азербайджана также говорится, что 28 октября 2020 года Араик Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста, его объявили в международный розыск.

3 октября 2023 года Араик Арутюнян был задержан Службой госбезопасности Азербайджана в городе Ханкенди, ему предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279 и другим.

В настоящее время Службой государственной безопасности и Генеральной прокуратурой Азербайджана продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.