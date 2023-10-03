Тегеран раскрывает объятия

Иран намерен улучшить отношения с Азербайджаном во всех сферах. Как сообщает агентство IRNA, об этом заявил министр иностранных дел ИРИ Хоссейн Амирабдоллахиан во время встречи с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым.

Комментируя недавнее восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахом, Амирабдоллахиан подчеркнул важность начала новой главы регионального сотрудничества в продвижении мира и экономического развития в регионе Кавказа.

Халаф Халафов, со своей стороны, подчеркнул значение начала новой главы в укреплении отношений между Тегераном и Баку.