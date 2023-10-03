Компания азербайджанца, который перевернул нефтяные рынки, ответила на неприятные вопросы haqqin.az: «Почему вы продаете санкционную нефть?»
Сразу же после вторжения России в Украину передовицы ведущих мировых изданий заполнились сообщениями о малоизвестной компании, к тому же созданной группой азербайджанских бизнесменов. CoralEnergy! О ее могуществе, влиянии и даже экспансии на мировых нефтяных рынках заговорили не только в Старом Свете, но и далеко за океаном. А маститые журналисты с мировой славой пошли по следам этой компании, которая, по версии «злых языков – страшнее пистолетов», получила монопольные права на продажу санкционной российской нефти.
Отголоски мировой славы вокруг CoralEnergy дошли и до haqqin.az, посвятившего несколько публикаций деятельности компании. И реакция руководства компании последовала мгновенно. CoralEnergy согласилась ответить на все наши неприятные вопросы.
Представляем вашему вниманию эксклюзивное интервью с финансовым директором международной трейдинговой компании Сoral Energy Ахмедом Керимовым.
- Как была создана компания CoralEnergy, кто является ее законным владельцем или акционерами, и как она вышла на международный рынок торговли нефтью?
- Компания Coral Energy была основана в 2010 году, тогда же и были заключены первые контракты на поставку нефти и нефтепродуктов.
На первоначальном этапе развития компания работала в черноморско-средиземноморском регионе с небольшой номенклатурой нефтепродуктов. Однако, за счет внедрения лучших практик управления, удалось, сравнительно за небольшой период развития, занять свое достойное место на мировом рынке торговли нефтью и нефтепродуктами.
В основе успеха Coral Energy лежат два принципа:
- Отлаженный подбор ключевых сотрудников – трейдеров, менеджеров по развитию бизнеса, которые могут энергично, в должном балансе между риском и прибылью развивать направления, в которых они полностью раскрывают свои способности. В отношении таких коммерческих талантов формализм в Coral Energy сведён до минимума.
- Системная работа с банками, в первую очередь международными банками первого эшелона, специализирующимися на торговом финансировании. Международная торговля нефтью устроена таким образом, что без поддержки банков обеспечить поступательный рост невозможно. Поэтому мы всегда внимательно прислушиваемся к нашим банкам-партнёрам, уделяем колоссальное внимание соблюдению их требований, в том числе и в области комплаенса, принципов корпоративного управления и зелёной политики.
Мы считаем, нам удалось найти правильный баланс между атмосферой динамики и разумным консерватизмом.
Внедрив успешную бизнес-модель, заручившись поддержкой ведущих международных финансовых учреждений, а также региональных банков в ОАЭ, Турции, Азиатско-Тихоокеанском регионе, мы начали масштабировать эту модель, выходя на новые географические и продуктовые рынки. Уже к 2012 году компания Coral Energy поставляла значительные объёмы нефти, промежуточных нефтепродутов и продуктов нефтехимии.
Расширялись мы и географически, поставляя нефтепродукты из Восточной Европы, России, Центральной Азии, Ближнего Востока в Европу, Турцию, Азиатско-Тихоокеанский регион.
Акционерами компании являются ее основатель Таир Гараев, а также ключевые менеджеры.
Таир родом из Азербайджана. Окончил Ближневосточный Технический Университет, один из ведущих вузов Турции, по специальности бизнес-администрирование. Получил степень Executive MBA в Оксфордском университете, диплом магистра по международным финансовым рынкам в парижской HEC Business School и MBA по энергетическим рынкам в ESCP Europe Business School. До основания Coral Energy занимал руководящие должности в области финансового управления. В 2009 году Таир основал свою компанию, специализирующуюся на продаже нефтехимической продукции, а в 2010 году создал компанию Coral Energy. Успех созданного им бизнеса выражается в умении видеть и прогнозировать тенденции рынка, подбирать и мотивировать команды профессионалов. Он успешно вывел компанию на мировой уровень и дал возможность управленцам компании получить долю в ней.
Из года в год наш бизнес активно расширялся, мы нанимали высокопрофессиональных активных сотрудников и выстраивали отношения с крупнейшими вертикально-интегрированными нефтегазовыми компаниями, крупными сырьевыми трейдерами, нефтеперерабатывающими заводами, промышленными потребителями. Мы росли, расширялись, выходили на новые рынки и открывали новые офисы.
К 2020 г. Coral Energy была международной трейдинговой группой с обширным и разнообразным портфелем продуктов и поставками по всему миру.
- Название компании стало привлекать внимание западных СМИ, в основном, после начала российской агрессии против Украины. Вопросы вызывал тот факт, что неизвестная на рынке компания CoralEnergy быстро стала одним из трейдеров российской нефти. И хотя изначально о нарушении западных санкций речь не шла, отмечалось, что компания старается держать свою деятельность максимально закрытой. С чем это было связано?
- Нам хотелось бы внести ясность в формулировки и определения, содержащиеся в вопросе, и, разумеется, дать ответ на сам вопрос при его корректной постановке.
К концу 2021 г. Сoral Energy не была «неизвестной». Как сказано ранее, группа уже стала крупным международным торговыми домом и работала на рынке наряду с ведущими мировыми трейдерами, такими как Vitol, Trafigura, Gunvor, Totsa и т.д.
В 2022 г. мы заявили о намерении уйти с российского рынка после выполнения своих обязательств по действовавшим до конца года контрактам. Этот шаг – выход с рынка после выполнения контрактных обязательств в отношении несанкционных контрагентов – был абсолютно нормальной практикой для подавляющего большинства присутствовавших на этом рынке зарубежных компаний. С попавшими под санкции организациями мы сразу остановили работу. Опять же, любые санкции включают в себя период внедрения, процедуры и сроки завершения контрактных отношений. Этими принципами руководствовалась не только наша компания, а все зарубежные участники рынка.
Причиной ухода с рынка в целом послужили наши отношения с банками, о которых в этом интервью говорилось ранее. Банки ежедневно помогают нам в работе, предоставляя необходимые финансовые ресурсы и компетенции, а мы стремимся обеспечить для наших банков максимальный комфорт, в том числе и в области комплаенса, избегая спорных направлений и сомнительных, с точки зрения банков, сделок.
Теперь что касается открытости… Современные рынки нефти и нефтепродуктов очень эффективны. Они интенсивно освещаются специализированными ценовыми агентствами и отраслевыми СМИ, аналитическими компаниями. Возникающие арбитражные и иные коммерческие возможности становятся общественным достоянием очень быстро, и ещё быстрее используются конкурентами. Если для сервисной или производственной организации максимальная публичность является рекламой, то для трейдера – это потенциальная потеря заработка.
Однако, в рамках нормативных требований и тех требований, которые к нам предъявляют банки и системные контрагенты – международные вертикально интегрированные и торговые компании, брокеры по деривативам, а также регуляторы в тех случаях, когда наша деятельность подлежит регулированию – мы максимально открыты. Для таких организаций мы публикуем отчёты, справки, аналитические документы. То есть Coral Energy не более закрыта и не более открыта, чем любая другая международная трейдерская организация.
- В статье, опубликованной в Bloomberg, которая привлекла наше внимание, отмечается, что CoralEnergy уже прекратила торговлю российской нефтью. Ее место заняла другая трейдинговая компания, NordAxis, связанная с CoralEnergy и зарегистрированная в Гонконге. Ее основателем называют Адалята Кязымлы, некогда возглавлявшего турецкое представительство CoralEnergy. Существует ли прямая или косвенная связь между CoralEnergy и NordAxis?
- Рынок российской нефти покинули многие игроки, пришли другие. Мы знакомы с Nord Axis как с одним из новых участников рынка и знаем трейдеров этой компании как очень опытных и компетентных специалистов в индустрии. Но мы никак не связаны с Nord Axis.
- Есть ли у CoralEnergy в настоящее время доля в покупке и продаже азербайджанской нефти?
- Мы безусловно в перспективе рассматриваем Азербайджан как потенциально интересный рынок. У нас есть огромный международный опыт и все необходимые инструменты для обеспечения профессионального сотрудничества и диверсификации рынков сбыта.
- Есть ли у компании связи с какими-либо высокопоставленными лицами в Азербайджане или России?
- У компании нет связей с какими-либо высокопоставленными лицами в Азербайджане или России.
- Название компании CoralEnergy уже некоторое время фигурирует в турецких СМИ из-за судебного конфликта с местной компанией CYEPetrol. Суть обвинений этой компании сводится к тому, что ваша компания «загнала их в ловушку», чтобы обанкротить и вывести из бизнеса. Как бы вы прокомментировали эти обвинения?
- Изложенные в некоторых турецких СМИ факты не соответствуют действительности. Разногласия с компанией CYE Petrol представляют с собой обычный коммерческий спор, который возник из-за того, что покупатель не смог заплатить за поставленный ему продукт. В течение длительного времени мы кредитовали компанию CYE Petrol, поставляя компоненты судового топлива на условиях постоплаты. Очевидно, в силу управленческих ошибок CYE Petrol стала несостоятельной, и на момент возникновения спора она задолжала нам значительную сумму. СYE Petrol задолжала не только нашей компании, а также ряду других компаний и банков, но мы были крупнейшим кредитором.
Разумеется, мы предприняли все шаги в рамках досудебного урегулирования и в максимальной степени старались решить вопрос в конструктивном ключе, войдя в положение клиента и несколько раз продлевая сроки оплаты.
В итоге CYE Petrol отказалась выполнить наши требования по оплате. Поставки были профинансированы европейскими банками, и мы вынуждены были подать иск в турецкий суд. После детального рассмотрения всех аспектов дела суд вынес решение в пользу Coral Energy и дал постановление о заморозке счетов и активов CYE Petrol. Само собой, это повлекло остановку её деятельности.
Все, что происходило в рамках этого спора, является обычной ситуацией в коммерческой практике.
- Утверждается, что стамбульский суд выдал ордер на арест некоторых должностных лиц CoralEnergy, в том числе, исполнительного директора компании Тахира Гараева. Основанием является иск CYEPetrol. Насколько верна эта информация?
- Это гражданский коммерческий спор, что исключает возможность выдачи какого-либо ордера на арест. Никакого уголовного производства, связанного с этим вопросом, не было и нет.
- Имеет ли CoralEnergy какие-либо связи с влиятельными кругами в России? Почему вы перестали покупать и продавать российскую нефть, если не нарушали санкций?
- Coral Energy не имеет связей с влиятельными кругами в России. До февраля 2022 г. доля российской нефти и нефтепродуктов в портфеле Coral Energy не превышала 30%.
70% нашего портфеля, его большая часть – это международные сделки самой широкой направленности и географии. Решение перестать торговать российской нефтью и нефтепродуктами носит стратегический характер: Coral Energy – компания с широким международным присутствием, и в долгосрочной перспективе это могло негативно отразиться на нашем сотрудничестве с международными контрагентами и банками.
- Расскажите поподробнее о бизнесе Coral Energy: какие у компании ключевые направления работы, продукты, регионы присутствия, инфраструктурные возможности?
- Coral Energy является международной трейдинговой группой, специализирующейся на торговле нефтью и нефтепродуктами, и на сегодняшний день входит в десятку крупнейших мировых трейдеров. Мы создали эффективную высокотехнологичную торговую инфраструктуру, которая позволяет нам совершать тысячи сделок в год и поставлять миллионы тонн продукции в различные регионы и страны. Оборот компании стабильно растет из года в год, несмотря на быстро меняющуюся экономическую и политическую ситуацию. Компания имеет стратегическое присутствие в десятках портов и терминалов Европы, Ближнего Востока и Центрально-Тихоокеанского региона. Ежегодно в наших торговых операциях задействованы десятки тысяч железнодорожных цистерн и тысячи морских судов.
Наши ключевые компетенции в части сопровождения торговли – обеспечение торгового финансирования, хеджирование, управление мультимодальными логистическими операциями и портовой инфраструктурой посредством специализированных отделов доставки, фрахтования и демереджа.
В управлении рисками мы придерживаемся очень консервативного подхода. Наш отдел деривативов использует весь спектр инструментов от базовых фьючерсов и свопов до сложных структур опционов. Все наши торговые операции, а также грузы и зафрахтованные суда застрахованы от всех потенциальных политических, операционных и финансовых рисков.
Особое внимание мы уделяем вопросам контроля качества на каждом этапе доставки.
Внедренные в компании комплаенс-политики и процедуры обеспечивают соответствие всех наших операций международным и региональным нормативно-правовым требованиям. Кроме этого, все наши контрагенты проходят регулярную процедуру комплексной проверки KYC.
- Как компании удается удерживать лидирующие позиции? Какие ваши сильные стороны?
- Мы считаем, что залогом нашего успеха являются здоровый коммерческий азарт, правильный подбор ключевого персонала для трейдинга и развития и эффективные системы управления командами, рисками и финансовыми ресурсами.
Мы придаем большое значение управлению операционными рисками, а также юридическими рисками, принимая во внимание тот факт, что наши многочисленные контрагенты являются резидентами самых различных юрисдикций.
Одним из наших приоритетов является активная работа над развитием местных специалистов с учетом потребностей и особенностей нашей аудитории.
Как упоминалось ранее, отношения с банками являются одной из основ нашего успеха. Грамотное управление рисками, эффективное управление финансами и безупречная банковская история – это фундаментальные элементы нашего бизнеса, которые позволяют нам пользоваться доверием банков и иметь репутацию надежного партнера для банковского сектора.
Мы соблюдаем требования международного санкционного законодательства и поэтому исключили из перечня наших кредиторов все российские банки, внесенные в санкционные списки.
- Поделитесь планами компании на ближайшее будущее? Какую стратегию вы выбираете?
- Мы держим курс на расширение нашего бизнеса в регионах Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы активно работаем в ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Ливанe, Алжире, Танзании, Египте, Пакистане, Шри-Ланке, Индонезии. Мы убеждены, что регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка) будет следующей точкой прорывного развития.
Мы также рассматриваем инвестиционные проекты, которые могут предоставить нам отличные возможности для синергии с трейдинговым бизнесом – это инвестиции в логистику, переработку и, возможно, в перспективе в добычу нефти и нефтепродуктов. Мы также уделяем внимание «зелёному переходу». По этому вопросу сломано много копий – многие политики вознесли «зелёный переход» на пьедестал, есть группы, считающие всё это ненужным хайпом. Мы придерживаемся прагматично-нейтрального подхода: повышение энергоэффективности, снижение загрязнения окружающей среды – это очень важные задачи, просто реализовываться они должны последовательно, без громких лозунгов и использования этих задач как политических рычагов. В рамках такого подхода мы и работаем.
- Какие перспективы вы видите для трейдинговой индустрии и, в частности, для вашей компании?
- Для того, чтобы ответить на вопрос о перспективах, надо понимать, какова роль трейдера в нефтегазовой отрасли и в сырьевом секторе вообще. Поставки углеводородов представляют собой самую сложную товаропроводящую цепь в индустрии сырьевой торговли.
В мире добывается более 200 сортов нефти, которые радикально отличаются друг от друга – от лёгких (конденсатов), настолько лёгких, что по плотности и химическим свойствам они аналогичны бензину, которым заправляют автомобили – до тяжёлых битуминозных сортов, похожих на дорожный битум. Всё это многообразие должно быть доставлено и в дальнейшем переработано в стандартизированные нефтепродукты и продукты нефтехимии, которые используются в промышленности и других сферах экономики.
Зачастую эти типы сырой нефти добываются на значительном расстоянии от заводов, на которых они перерабатываются. Необходимо проанализировать качество и коммерческий потенциал сырья, вывезти его в порты, погрузить на танкеры и перевезти на нефтеперерабатывающие предприятия, которые испытывают потребность в сырье с соответствующими физическими и химическими характеристиками. Именно эти задачи и выполняют трейдеры.
Аналогичная ситуация с промежуточными продуктами, такими как мазут и вакуумный газойль, которые используются для дальнейшей переработки в продукты для конечного использования. Необходимо найти их, оценить их свойства, произвести закупку, накопить минимальные объёмы, приемлемые для транспортировки, при необходимости осуществляя смешивание и хранение, и доставить на нефтеперерабатывающие предприятия, которым они необходимы. Именно в этом сегменте рынка и началась наша история 10 лет назад, и именно в торговле мазутом и вакуумным газойлем мы являемся одной из ведущих компаний.
Продукты конечного использования – моторное и промышленное топливо, продукты нефтехимии – необходимо переместить из центров производства, где они имеются в избытке, к потребителю. Продукты должны соответствовать ожиданиям потребителей, а также строгим и вариативным в зависимости от страны стандартам, которые регламентируют качество нефтепродуктов. Соответственно, необходим процесс технической и коммерческой оценки, приобретения, накопления и хранения, смешивания и перевозки. Безупречно выполнить все эти функции – это и есть наша задача как трейдеров.
Таким образом, трейдер – это и химик, и логист, и маркетолог, и организация, финансирующая добывающие и перерабатывающие компании, давая последним возможность сосредоточиться на том, что они умеют делать лучше всего – добывать и перерабатывать нефть.
Теперь, к вопросу о перспективах. Мы видим, что трейдеры останутся востребованными, что они выполняют важные функции, что трейдерская деятельность будет актуальной на десятилетия вперёд. Однако, формат работы трейдеров будет меняться под влиянием прогресса.
Вы, наверное, заметили, как преобразили электронные площадки, маркетплейсы и порталы розничную торговлю и услуги, такие как сервисы такси, медицинские услуги и т. д. Как глубоко проникла алгоритмизированная торговля на фондовые и валютные рынки. Мы ожидаем, и, более того, участвуем в процессах цифровизации сырьевой торговли, которая позволит в значительной степени повысить эффективность продаж и перемещения нефти и нефтепродуктов. Отраслевая специфика – крупный тоннаж и большая стоимость партий, разнообразие качественных характеристик, региональная специфика и жёсткие требования к качеству конечных продуктов – накладывает свой отпечаток на специфику цифровизации, создаёт системные сложности. Но это поступательный процесс, обусловленный технологическим прогрессом и потребностями цивилизации, и его не остановить.
В Coral Energy существует специальная рабочая группа, занимающаяся технологиями оптимизации трейдинга. Руководство компании придаёт этому колоссальное значение.
- Как повышение цен на нефть влияет на ваш бизнес?
- Повышение цен для трейдеров не очень благоприятно – растет потребность в оборотном капитале при практически той же рентабельности, но как отраслевая компания, мы хотели бы видеть цены в балансе – на уровне оптимального воспроизводства углеводородных ресурсов, и при этом не выше потолка бесконтрольного разгона инфляции. Также неустойчивые цены на нефть могут увеличить неопределенность и препятствовать столь необходимым инвестициям в нефтяной сектор. Высокие цены на нефть и жесткие рыночные условия также могут вызвать опасения по поводу дефицита нефти и обеспокоенность по поводу энергетической безопасности во многих странах-импортерах нефти.
- Команда CoralEnergy – кто это?
- Мы стремимся привлекать лучших специалистов и выстраивать эффективные команды.
Команда Сoral Energy состоит из более 300 сотрудников, включая опытных трейдеров и высококлассных специалистов в сфере торгового финансирования, управления рисками, управления логистистическими операциями и инфраструктурой. Все основные задачи мы выполняем собственными силами, за исключением очень специализированных функций, для выполнения которых мы привлекаем профессиональные сервисные компании.
У нас поистине многонациональный коллектив, объединяющий людей более 20 национальностей их разных стран мира. Такое разнообразие способствует творческому мышлению, гибкости и лучшему пониманию специфики региональных рынков и потребностей наших клиентов.