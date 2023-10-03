Компания азербайджанца, который перевернул нефтяные рынки, ответила на неприятные вопросы haqqin.az: «Почему вы продаете санкционную нефть?»

Беседовал: Эльнур Мамедов, отдел экономики 11:12

Сразу же после вторжения России в Украину передовицы ведущих мировых изданий заполнились сообщениями о малоизвестной компании, к тому же созданной группой азербайджанских бизнесменов. CoralEnergy! О ее могуществе, влиянии и даже экспансии на мировых нефтяных рынках заговорили не только в Старом Свете, но и далеко за океаном. А маститые журналисты с мировой славой пошли по следам этой компании, которая, по версии «злых языков – страшнее пистолетов», получила монопольные права на продажу санкционной российской нефти. Отголоски мировой славы вокруг CoralEnergy дошли и до haqqin.az, посвятившего несколько публикаций деятельности компании. И реакция руководства компании последовала мгновенно. CoralEnergy согласилась ответить на все наши неприятные вопросы. Представляем вашему вниманию эксклюзивное интервью с финансовым директором международной трейдинговой компании Сoral Energy Ахмедом Керимовым.

- Как была создана компания CoralEnergy, кто является ее законным владельцем или акционерами, и как она вышла на международный рынок торговли нефтью? - Компания Coral Energy была основана в 2010 году, тогда же и были заключены первые контракты на поставку нефти и нефтепродуктов. На первоначальном этапе развития компания работала в черноморско-средиземноморском регионе с небольшой номенклатурой нефтепродуктов. Однако, за счет внедрения лучших практик управления, удалось, сравнительно за небольшой период развития, занять свое достойное место на мировом рынке торговли нефтью и нефтепродуктами. В основе успеха Coral Energy лежат два принципа: - Отлаженный подбор ключевых сотрудников – трейдеров, менеджеров по развитию бизнеса, которые могут энергично, в должном балансе между риском и прибылью развивать направления, в которых они полностью раскрывают свои способности. В отношении таких коммерческих талантов формализм в Coral Energy сведён до минимума. - Системная работа с банками, в первую очередь международными банками первого эшелона, специализирующимися на торговом финансировании. Международная торговля нефтью устроена таким образом, что без поддержки банков обеспечить поступательный рост невозможно. Поэтому мы всегда внимательно прислушиваемся к нашим банкам-партнёрам, уделяем колоссальное внимание соблюдению их требований, в том числе и в области комплаенса, принципов корпоративного управления и зелёной политики. Мы считаем, нам удалось найти правильный баланс между атмосферой динамики и разумным консерватизмом. Внедрив успешную бизнес-модель, заручившись поддержкой ведущих международных финансовых учреждений, а также региональных банков в ОАЭ, Турции, Азиатско-Тихоокеанском регионе, мы начали масштабировать эту модель, выходя на новые географические и продуктовые рынки. Уже к 2012 году компания Coral Energy поставляла значительные объёмы нефти, промежуточных нефтепродутов и продуктов нефтехимии. Расширялись мы и географически, поставляя нефтепродукты из Восточной Европы, России, Центральной Азии, Ближнего Востока в Европу, Турцию, Азиатско-Тихоокеанский регион. Акционерами компании являются ее основатель Таир Гараев, а также ключевые менеджеры. Таир родом из Азербайджана. Окончил Ближневосточный Технический Университет, один из ведущих вузов Турции, по специальности бизнес-администрирование. Получил степень Executive MBA в Оксфордском университете, диплом магистра по международным финансовым рынкам в парижской HEC Business School и MBA по энергетическим рынкам в ESCP Europe Business School. До основания Coral Energy занимал руководящие должности в области финансового управления. В 2009 году Таир основал свою компанию, специализирующуюся на продаже нефтехимической продукции, а в 2010 году создал компанию Coral Energy. Успех созданного им бизнеса выражается в умении видеть и прогнозировать тенденции рынка, подбирать и мотивировать команды профессионалов. Он успешно вывел компанию на мировой уровень и дал возможность управленцам компании получить долю в ней. Из года в год наш бизнес активно расширялся, мы нанимали высокопрофессиональных активных сотрудников и выстраивали отношения с крупнейшими вертикально-интегрированными нефтегазовыми компаниями, крупными сырьевыми трейдерами, нефтеперерабатывающими заводами, промышленными потребителями. Мы росли, расширялись, выходили на новые рынки и открывали новые офисы. К 2020 г. Coral Energy была международной трейдинговой группой с обширным и разнообразным портфелем продуктов и поставками по всему миру.

- Название компании стало привлекать внимание западных СМИ, в основном, после начала российской агрессии против Украины. Вопросы вызывал тот факт, что неизвестная на рынке компания CoralEnergy быстро стала одним из трейдеров российской нефти. И хотя изначально о нарушении западных санкций речь не шла, отмечалось, что компания старается держать свою деятельность максимально закрытой. С чем это было связано? - Нам хотелось бы внести ясность в формулировки и определения, содержащиеся в вопросе, и, разумеется, дать ответ на сам вопрос при его корректной постановке. К концу 2021 г. Сoral Energy не была «неизвестной». Как сказано ранее, группа уже стала крупным международным торговыми домом и работала на рынке наряду с ведущими мировыми трейдерами, такими как Vitol, Trafigura, Gunvor, Totsa и т.д. В 2022 г. мы заявили о намерении уйти с российского рынка после выполнения своих обязательств по действовавшим до конца года контрактам. Этот шаг – выход с рынка после выполнения контрактных обязательств в отношении несанкционных контрагентов – был абсолютно нормальной практикой для подавляющего большинства присутствовавших на этом рынке зарубежных компаний. С попавшими под санкции организациями мы сразу остановили работу. Опять же, любые санкции включают в себя период внедрения, процедуры и сроки завершения контрактных отношений. Этими принципами руководствовалась не только наша компания, а все зарубежные участники рынка. Причиной ухода с рынка в целом послужили наши отношения с банками, о которых в этом интервью говорилось ранее. Банки ежедневно помогают нам в работе, предоставляя необходимые финансовые ресурсы и компетенции, а мы стремимся обеспечить для наших банков максимальный комфорт, в том числе и в области комплаенса, избегая спорных направлений и сомнительных, с точки зрения банков, сделок. Теперь что касается открытости… Современные рынки нефти и нефтепродуктов очень эффективны. Они интенсивно освещаются специализированными ценовыми агентствами и отраслевыми СМИ, аналитическими компаниями. Возникающие арбитражные и иные коммерческие возможности становятся общественным достоянием очень быстро, и ещё быстрее используются конкурентами. Если для сервисной или производственной организации максимальная публичность является рекламой, то для трейдера – это потенциальная потеря заработка. Однако, в рамках нормативных требований и тех требований, которые к нам предъявляют банки и системные контрагенты – международные вертикально интегрированные и торговые компании, брокеры по деривативам, а также регуляторы в тех случаях, когда наша деятельность подлежит регулированию – мы максимально открыты. Для таких организаций мы публикуем отчёты, справки, аналитические документы. То есть Coral Energy не более закрыта и не более открыта, чем любая другая международная трейдерская организация. - В статье, опубликованной в Bloomberg, которая привлекла наше внимание, отмечается, что CoralEnergy уже прекратила торговлю российской нефтью. Ее место заняла другая трейдинговая компания, NordAxis, связанная с CoralEnergy и зарегистрированная в Гонконге. Ее основателем называют Адалята Кязымлы, некогда возглавлявшего турецкое представительство CoralEnergy. Существует ли прямая или косвенная связь между CoralEnergy и NordAxis? - Рынок российской нефти покинули многие игроки, пришли другие. Мы знакомы с Nord Axis как с одним из новых участников рынка и знаем трейдеров этой компании как очень опытных и компетентных специалистов в индустрии. Но мы никак не связаны с Nord Axis.

- Есть ли у CoralEnergy в настоящее время доля в покупке и продаже азербайджанской нефти? - Мы безусловно в перспективе рассматриваем Азербайджан как потенциально интересный рынок. У нас есть огромный международный опыт и все необходимые инструменты для обеспечения профессионального сотрудничества и диверсификации рынков сбыта. - Есть ли у компании связи с какими-либо высокопоставленными лицами в Азербайджане или России? - У компании нет связей с какими-либо высокопоставленными лицами в Азербайджане или России. - Название компании CoralEnergy уже некоторое время фигурирует в турецких СМИ из-за судебного конфликта с местной компанией CYEPetrol. Суть обвинений этой компании сводится к тому, что ваша компания «загнала их в ловушку», чтобы обанкротить и вывести из бизнеса. Как бы вы прокомментировали эти обвинения? - Изложенные в некоторых турецких СМИ факты не соответствуют действительности. Разногласия с компанией CYE Petrol представляют с собой обычный коммерческий спор, который возник из-за того, что покупатель не смог заплатить за поставленный ему продукт. В течение длительного времени мы кредитовали компанию CYE Petrol, поставляя компоненты судового топлива на условиях постоплаты. Очевидно, в силу управленческих ошибок CYE Petrol стала несостоятельной, и на момент возникновения спора она задолжала нам значительную сумму. СYE Petrol задолжала не только нашей компании, а также ряду других компаний и банков, но мы были крупнейшим кредитором. Разумеется, мы предприняли все шаги в рамках досудебного урегулирования и в максимальной степени старались решить вопрос в конструктивном ключе, войдя в положение клиента и несколько раз продлевая сроки оплаты. В итоге CYE Petrol отказалась выполнить наши требования по оплате. Поставки были профинансированы европейскими банками, и мы вынуждены были подать иск в турецкий суд. После детального рассмотрения всех аспектов дела суд вынес решение в пользу Coral Energy и дал постановление о заморозке счетов и активов CYE Petrol. Само собой, это повлекло остановку её деятельности. Все, что происходило в рамках этого спора, является обычной ситуацией в коммерческой практике. - Утверждается, что стамбульский суд выдал ордер на арест некоторых должностных лиц CoralEnergy, в том числе, исполнительного директора компании Тахира Гараева. Основанием является иск CYEPetrol. Насколько верна эта информация? - Это гражданский коммерческий спор, что исключает возможность выдачи какого-либо ордера на арест. Никакого уголовного производства, связанного с этим вопросом, не было и нет. - Имеет ли CoralEnergy какие-либо связи с влиятельными кругами в России? Почему вы перестали покупать и продавать российскую нефть, если не нарушали санкций? - Coral Energy не имеет связей с влиятельными кругами в России. До февраля 2022 г. доля российской нефти и нефтепродуктов в портфеле Coral Energy не превышала 30%. 70% нашего портфеля, его большая часть – это международные сделки самой широкой направленности и географии. Решение перестать торговать российской нефтью и нефтепродуктами носит стратегический характер: Coral Energy – компания с широким международным присутствием, и в долгосрочной перспективе это могло негативно отразиться на нашем сотрудничестве с международными контрагентами и банками. - Расскажите поподробнее о бизнесе Coral Energy: какие у компании ключевые направления работы, продукты, регионы присутствия, инфраструктурные возможности?