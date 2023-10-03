Наримановский филиал банка ABB в Баку

Банк ABB продолжает обновлять свою сеть обслуживания как в Баку, так и в регионах, чтобы сделать ее более удобной и доступной для клиентов. В некоторых местах открываются новые филиалы. Банк открыл новый Наримановский филиал возле станции метро «Нариман Нариманов».

Наримановский филиал, созданный на базе филиала Nəqliyyat банка ABB, расположен по адресу: Баку, ул. Ага Нейматулла, 42. Филиал построен в полном соответствии с современной концепцией и новым брендовым имиджем банка. Здесь созданы все условия для высочайшего уровня обслуживания клиентов.

В Наримановском филиале частные и корпоративные клиенты могут осуществлять такие операции как кредитование, расчетно-кассовые операции, депозиты, денежные переводы, заказывать платежные карты, проводить кассовые операции и т. д. на самых выгодных условиях.

Информацию о современных полезных универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.