Началось: Словакия отказывается от помощи Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с результатом парламентских выборов. Об этом сообщает издание Dennik N.

Президент Зузана Чапутова призвала подождать с отправкой военной помощи и «проявить уважение к избирателям».

Роберт Фицо, чья партия «Направление — социальная демократия» победила на парламентских выборах, обещал, что «не передаст Украине ни одного снаряда».

По данным Dennik N, словацкое Министерство обороны рассматривало возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи.

Ее могли бы передать еще во время председательства правительства Людовита Одора, но президент Зузана Чапутова, ответственная за кабинет министров, выступила против такого плана.

Спикер Чапутовой пояснил, что она таким образом «уважает результаты демократических выборов», победитель которых (Н-СД) обещал избирателям «не давать Украине ни одного патрона».

Президент Словакии считает, что игнорирование этой позиции Н-СД «создало бы досадный прецедент в будущем».