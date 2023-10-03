Лачин обзавелся новыми дорогами фото, видео
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана быстрыми темпами реализует проект восстановления внутренних дорог города Лачина.
Как сообщило Государственное агентство, реконструкция внутренних дорог города Лачина протяженностью около 70 км предусматривает восстановление центральных улиц и внутриквартальных дорог. Ширина улиц и внутриквартальных дорог составляет от 4 до 11 метров.
В рамках проекта демонтируется негодное покрытие, в необходимых местах выкапывается непригодный грунт, после чего производится обратная засыпка с использованием пригодных материалов, строится новое дорожные полотно и основание. На те участки, где готово дорожное основание, укладывается новое асфальтобетонное покрытие необходимой толщины. Перечисленные работы на многих улицах и дорогах уже завершены.
Строительно-восстановительные работы проводятся в соответствии со «Строительными нормами и правилами» под личным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
Работы по реконструкции планируется завершить в ближайшее время. Для этого на этот участок привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.
С восстановлением внутренних дорог Лачина на территории города создается современная дорожная инфраструктура, обеспечивающая комфортное передвижение проживающего здесь населения и гостей города.
October 5, 2023