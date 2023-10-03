С целью улучшения эффективности мер безопасности, внедряемых в Международном аэропорту Гейдар Алиев, оперативного реагирования на задачи, стоящие перед структурными подразделениями в случае чрезвычайных ситуаций, повышения практических навыков персонала в этой области и дальнейшего укрепления взаимодействия государственных учреждений по аварийно-спасательным работам Международный аэропорт Гейдар Алиев совместно со Спасательной службой особого риска МЧС Азербайджана проведены специальные учения. Об этом сообщили в пресс-службе Бакинского аэропорта.

Согласно сценарию учений, была симулирована операция на основе полученной условной информации о размещении «взрывчатого вещества» в пассажирском и грузовом терминалах бакинского аэропорта. К месту условного происшествия были направлены сотрудники Главного управления авиационной безопасности ЗАО AZAL, оснащенные необходимым оборудованием, а также пожарно-спасательные подразделения, личный состав Спасательной службы особого риска, специально обученные собаки и медицинский персонал.

После эвакуации находившихся на территории людей на безопасное расстояние в ходе поисковых мероприятий с использованием специально обученных собак, в пассажирском и грузовом терминалах аэропорта были обнаружены чемоданы, представляющие собой условно подозрительные предметы. В результате проверки было подтверждено наличие в этих чемоданах «взрывоопасных веществ» и принято решение безопасно вывезти обнаруженные «взрывоопасные вещества» с территории и уничтожить их на специальном полигоне для утилизации.

Задачи, поставленные в ходе проведенных учений, были успешно достигнуты. отметили в пресс-службе.