Совместные операции азербайджанских и узбекских врачей фото; видео
В Ташкенте при поддержке Фонда Гейдара Алиева и совместной организации министерств здравоохранения Узбекистана и Азербайджана продолжается Узбекистано-азербайджанская декада здравоохранения, приуроченная к 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
В рамках декады 14 высококвалифицированных врачей-специалистов Министерства здравоохранения Азербайджана и других медицинских учреждений республики совместно с коллегами из Узбекистана проводят медицинские обследования населения, различные хирургические операции с использованием современного медицинского оборудования.
Медицинские услуги осуществляются в различных регионах Узбекистана. Наряду со столицей совместные операции проводятся в Самаркандской, Хорезмской, Бухарской, Навоийской и других областях Узбекистана.
Хирургических операции проводятся по направлениям: неонатальная малоинвазивная хирургия, детская хирургия, трансплантология, малоинвазивная лапароскопическая и гистероскопическая хирургия, травматология и ортопедия, онкология, офтальмология, а также сложные рекострутивные операции. Следует отметить, что в Ташкенте, в Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях были успешно завершены операции по детской хирургии и трансплантологии.
Офтальмологические процедуры и операции по микрохирургии глаза были проведены в Сырдарьинской и Бухарской областях, травматологические и ортопедические операции - в Самаркандской, Бухарской и Навоийской областях.
Онкологические и радиологические операции были проведены в Наманганской и Хорезмской областях.
Также были успешно завершены тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, тотальное эндопротезирование коленного сустава, трансплантация почки, сколиозная деформация и другие сложные операции.
«Узбекистано-азербайджанская декада здравоохранения» широко освящяется крупными медиаресурсами Узбекистана.
В рамках декады здравоохранения, которая продолжится до 11 октября, планируется провести свыше 100 совместных хирургических операций.
Этот проект выведет сотрудничество в сфере здравоохранения, между двумя братскими странами, на качественно новый уровень.
Совместная работа создаст возможность развивать обмен практическим медицинским опытом.
Хирургические операции, осуществляемые в рамках Узбекистано-азербайджанской декады здравоохранения, - новая страница успешного сотрудничества в сфере здравоохранения. Подобные мероприятия вносят важный вклад в укрепление дружественных отношений между нашими странами.