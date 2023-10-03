12:09

В Ташкенте при поддержке Фонда Гейдара Алиева и совместной организации министерств здравоохранения Узбекистана и Азербайджана продолжается Узбекистано-азербайджанская декада здравоохранения, приуроченная к 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. В рамках декады 14 высококвалифицированных врачей-специалистов Министерства здравоохранения Азербайджана и других медицинских учреждений республики совместно с коллегами из Узбекистана проводят медицинские обследования населения, различные хирургические операции с использованием современного медицинского оборудования.

Медицинские услуги осуществляются в различных регионах Узбекистана. Наряду со столицей совместные операции проводятся в Самаркандской, Хорезмской, Бухарской, Навоийской и других областях Узбекистана. Хирургических операции проводятся по направлениям: неонатальная малоинвазивная хирургия, детская хирургия, трансплантология, малоинвазивная лапароскопическая и гистероскопическая хирургия, травматология и ортопедия, онкология, офтальмология, а также сложные рекострутивные операции. Следует отметить, что в Ташкенте, в Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях были успешно завершены операции по детской хирургии и трансплантологии.

Офтальмологические процедуры и операции по микрохирургии глаза были проведены в Сырдарьинской и Бухарской областях, травматологические и ортопедические операции - в Самаркандской, Бухарской и Навоийской областях.

Онкологические и радиологические операции были проведены в Наманганской и Хорезмской областях.

Также были успешно завершены тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, тотальное эндопротезирование коленного сустава, трансплантация почки, сколиозная деформация и другие сложные операции.

«Узбекистано-азербайджанская декада здравоохранения» широко освящяется крупными медиаресурсами Узбекистана.