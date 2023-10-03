Критик Азербайджана Юри Ким выбыла из игры

Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии, американский сенатор Юри Ким, лишилась своей должности. Сенат Конгресса США утвердил на ее место экс-координатора санкционной политики Госдепартамента Джеймса О'Брайена. Об этом сообщается на сайте верхней палаты законодательного органа США.

Юри Ким исполняла обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в последние месяцы.