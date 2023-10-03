В Бишкеке убит «крупнейший в мире наркобарон»

В Бишкеке в ходе спецоперации Государственного комитета национальной безопасности убит 49-летний криминальный авторитет Камчибек Кольбаев, известный также как Коля Киргиз. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Согласно сообщению, Кольбаев был включён американскими властями в список крупнейших в мире наркоторговцев и был первым в Кыргызстане вором в законе — представителем высшей иерархии в преступном мире постсоветского пространства.

Кольбаев был застрелен в среду в ресторане «Блондер Паб». В заявлении ГКНБ говорится, что убитый оказал вооруженное сопротивление во время проводившейся спецслужбой спецоперации против преступных групп.

Власти США называли Кольбаева представителем международной организации «Братский круг». Так Вашингтон называет объединенную организованную преступность бывшего СССР. В 2012 году президент США Барак Обама внес его в список крупнейших иностранных наркобаронов. Госдепартамент предлагал вознаграждение до 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту и осуждению Кольбаева и поможет разрушить финансовые схемы его организации.