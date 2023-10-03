Турция поймала руководителя FETÖ в Таджикистане

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) задержала Корая Вурала в Таджикистане и доставила его в Турцию. Вурал числился в «оранжевом циркуляре» и разыскивался по обвинению в членстве в террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), сообщает агентство Anadolu.

По информации из источников безопасности, Вурал, который по указанию FETÖ отправился в Таджикистан и занимал различные руководящие должности в организации в этой стране, был одним из лиц, организующих деятельность группы в Центральной Азии и Таджикистане, сообщает турецкое издание.

Было установлено, что Вурал планировал бежать из Таджикистана после экстрадиции из Таджикистана в Турцию другого члена FETÖ, Эмсала Коча.