Назначены новые замминистра обороны Украины
Назначены новые заместители министра обороны Украины, заявил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Согласно информации, соответствующим постановлением Кабинета Министров заместителями министра обороны Украины назначены Иван Гаврилюк, Станислав Гайдер и Дмитрий Клименков.
Напомним, что в середине прошлого месяца решением Кабмина были уволены шесть заместителей нового министра обороны Рустема Умерова, а 27 сентября правительство назначило трех новых заместителей министра.